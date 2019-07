Zielinski | “Voglio vincere lo scudetto | ho la cazzimma giusta”

ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il centrocampista azzurro Piotrha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss dal ritiro di Dimaro: “Sono contento che è andato tutto bene sia nella vita privata che in quella professionale. Mi sento molto bene, il mister è un maestro, spero di fare grandi cose quest’anno. Voglio mostrare tutte le potenzialità.sta bene al 100%”. Abbraccio paterno con Ancelotti “Abbiamo un rapporto bello e sincero. Gli ho stretto la mano perché è un grande allenatore. Ci teniamo molto a lui, è un maestro. Ci siamo scambiati qualche parola, mi ha fatto gli auguri” Per la prossima stagione “Abbiamo due-tre moduli in cui mi trovo bene, ma Ancelotti sa quale è quello migliore da adottare in base all’avversario. Abbiamo una grande rosa. Eravamo già forti, poi sono arrivati altri calciatori forti, di grandissimo livello, possiamo fare bene, vogliamo ...

