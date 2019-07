Se Salvini si sottrae al Parlamento | delegittima i propri elettori

wired

(Di lunedì 15 luglio 2019) 18 Novembre 2016 Mosca, Russia, una riunione con manager russi. Presentie Savoini (foto: Stefano Cavicchi/Lapresse) Dopo il processo per la Diciotti e le politiche migratorie, Matteoscappa ancora. Stavolta non dal rischio di un’autorizzazione a procedere per sequestro di persona e altre ipotesi di reato come lo scorso inverno ma da un confronto puramente – almeno per ora – politico. Il che, se possibile, è ancora peggio. Se nel primo caso, infatti, il vicepremier venne coperto dall’intero esecutivo, che in qualche maniera, condividendo la linea sulle migrazioni, giustificò il voto con cui il Senato bloccò a marzo il lavoro e le indagini del Tribunale dei ministri, stavolta non c’è nessuna protezione di quel genere. Sui pasticci con la Russia, e le trattative per finanziare la Lega tutte da provare in sede giudiziaria,è solo. E forse né lui né i suoi zelanti ...

