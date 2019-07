Il tema MIUI 10 Pixel offre 10 000 icone ispirate a Google Pixel e MIUI 10

tuttoandroid

(Di lunedì 15 luglio 2019)10è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto dicaratterizzate da un aspetto minimalee all'interfaccia10 di Xiaomi. L'icon pack mette a disposizione oltre 10.000personalizzate con risoluzione 192x192tra le quali figurano anche quelle della10 e oltre 30 sfondi. L'articolo Il1010.00010 proviene da TuttoAndroid.

infoitscienza : Come abilitare il tema scuro su qualsiasi Xiaomi con MIUI 10 - AndroidNewss : #news Come abilitare il tema scuro sugli smartphone Xiaomi – - MiuiBlog : Come abilitare il tema scuro sugli #Smartphone #Xiaomi #Xiaomi #Adb #DarkMode #MIUI #TemaScuro ?? Info qui… -