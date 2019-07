Ecco le caratteristiche di HONOR 9X e una speciale colorazione di HONOR 9X Pro

Sampdoria - Thorsby si presenta : “Un sogno che si realizza. Ecco le mie caratteristiche…” : Prime parole da calciatore della Sampdoria per Morten Thorsby, norvegese classe 1996 e nuovo acquisto blucerchiato. Ecco cosa ha detto. “Scegliere la Sampdoria non è stato difficile: è un grande club, con una storia importante e la maglia più bella del mondo. Giocare in Serie A è un sogno che si realizza. Sono un centrocampista dinamico: mi piace inserirmi in attacco e provare a fare gol ma anche dare il mio contributo in fase ...