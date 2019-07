Cina:Pil +6,2%, il più basso da 27 anni

Lachiude il secondo trimestre del 2019 con un Pil in rialzo annuo del 6,2%, al passo più lento degli ultimi 27, in linea con le attese dei mercati: il dato, inferiore del 6,4% di gennaio-marzo, sconta la debolezza dell'economia globale e della guerra commerciale con gli Usa. Su base congiunturale l'aumento è dell' 1,6%, meglio dell'1,4% del primo trimestre e dell'1,5% stimato.Nei primi 6 mesi la crescita è stata del 6,3%,nella forchetta del 6-6,5% fissata per il 2019 da Pechino.(Di lunedì 15 luglio 2019)