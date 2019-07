Wimbledon | vince dopo cinque ore Novak Djokovic

Wimbledon - vince Djokovic per la quinta volta. Federer cede dopo quasi 5 ore nella finale più lunga della storia : Novak Djokovic ha vinto per la quinta volta il torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. In finale il serbo, numero 1 del mondo, ha battuto Roger Federer con il punteggio di 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 13-12 (3) in 4 ore e 58 minuti di gioco. E’ stata la finale più lunga della storia. Per la prima volta tra l’altro era applicato il tie break alla finale (è stato introdotto quest’anno). Lo svizzero, per il ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) - il serbo vince il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-7 SET DJOKOVIC: sbaglia con il rovescio Federer, il primo set è del serbo in 58 minuti, e potrebbe essere una chiave di volta già molto importante del match 5-6 SET POINT DJOKOVIC: il serbo scende a rete con il rovescio e ottiene il punto, ma ora serve Federer 5-5 Sbaglia di nuovo con il dritto Federer su ottima profondità di Djokovic 5-4 Federer, cerca il contropiede con il dritto in ...

LIVE Serena Williams-Halep 2-6 2-4 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : la romena vince il primo set ed è avanti di un break nel secondo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Prima vincente di Williams. 15-30 primo ace per Williams. 0-30 Rovescio sul nastro di Williams. 0-15 Doppio fallo di due metri di Williams. 4-2 Halep, dritto lungo di Williams. 40-30 Prima vincente di Halep! 30-30 Servizio e dritto di Halep. 15-30 Rovescio vincente di Williams grazie al nastro. 15-15 Attacca Halep di rovescio, sbaglia Williams. 0-15 Gran risposta di dritto di Williams, ...

LIVE Serena Williams-Halep 2-6 2-1 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : la romena vince il primo set - nessun break nel secondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Dritto largo di Williams. 15-0 Rovescio largo di Williams. 2-1 Williams, risposta di rovescio lunga di Halep. 40-0 Servizio e rovescio di Williams. 30-0 Smorzata di rovescio di Williams. 15-0 Risposta di dritto in rete di Halep dopo che il falco le ha dato buona una palla ma l’arbitro non le ha dato il punto su stecca di Williams. 1-1 Rovescio largo di Williams. 40-30 Risposta di ...

LIVE Serena Williams-Halep 2-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : la romena vince il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Volée bassa di dritto vincente di Williams che urla tutta la sua frustrazione! 0-15 Passante di dritto vincente in corsa di Halep! 6-2 Halep che mette la prima e puntualmente fa il punto, primo set per la romena! 40-30 Risposta di dritto vincente di Williams. 40-15 Volée bassa di dritto lunga di Williams, due set point Halep! 30-15 Altro recupero pazzesco di rovescio di Halep, sbaglia ...

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 3-6 - 4-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’elvetico vince la 40esima sfida del Fedal e vola in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINALE FEDERER-DJOKOVIC: DATA, PROGRAMMA, ORARIO E TV 20.50 Grazie a tutti per aver seguito con noi la 40esima sfida tra due Leggende e buon proseguimento di serata! 20.49 Roger Federer batte 7-6 (3) 1-6 6-3 6-4 Rafael Nadal e conquista la 12esima finale a Wimbledon all’età di quasi 38 anni! Lo svizzero vince la 40esima sfida di una rivalità eterna e conquista la 16esima vittoria sullo ...

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 3-6 - 1-0 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’elvetico vince il terzo set e torna in vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 CHE ROVESCIO DI NADAL! Nell’indietreggiare sulla risposta di Federer, lo spagnolo trova il cross di rovescio incrociato. 15-40 DOPPIA PALLA BREAK FEDERER! Nadal si difende come può, ma Federer trova il giusto diritto diagonale e doppia chance di 2-1. 15-30 LA FORTUNA RICAMBIA IL FAVORE! Federer aveva trovato un rovescio lungolinea pazzesco ma Nadal si salva con il rovescio e..il ...

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 3-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’elvetico vince il terzo set e torna in vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Scappa via il diritto di Federer, sbilanciato verso l’indietro. 0-15 Parte con un doppio fallo Nadal. INIZIO QUARTO SET 19.48 Roger Federer torna in partita conquistando il terzo parziale per 6 giochi a 3 grazie al break conquistato nel quarto gioco ed essere sopravvissuto al proprio servizio nonostante la pressione di Nadal, che si è differenziato dall’elvetico del secondo ...

David Beckham a Wimbledon vince in eleganza : Non è la prima volta che David Beckham assiste come spettatore a Wimbledon e dà prova di eleganza. L’ex calciatore, assiduo frequentatore del prestigioso e più antico torneo di tennis, al quale da sempre presenzia accompagnato da un membro della sua numerosa famiglia, che sia l'inseparabile moglie, l'amata madre oppure uno dei figli, anche questa volta ha saputo distinguersi tra gli altri spettatori grazie al suo ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. Federer conquista la semifinale vincendo contro Nishikori e venerdì sfiderà Nadal. Djokovic in semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58 NADAL È IN semifinale! venerdì sarà: Roger Federer- Rafael Nadal. 19.57 30-15 CHE DIFESA DI NADAL! Querrey prova il passante di rovescio ma lo spagnolo si difende con una demi-volée. 19.56 Serve&volley in rete dello spagnolo: 15 pari. 19.54 Nadal può servire per il match: lo spagnolo è sul 5-2. 19.53 30-0 Nadal prova il passante di rovescio: fuori di poco. 19.52 Nadal sale sul 5-1: ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. La prima semifinale è Djokovic-Bautista Agut - Nishikori vince il primo set con Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41: E con 12 punti consecutivi, Federer vola sul 3-0 nel secondo set contro Nishikori, dopo aver perso il primo parziale 17.40: 40-0 e undici punti di fila di Federer 17.39: 15-0 Spettacolo sul Centrale con due giocate di volo di Federer che ora scalda i motori! 17.38: Fantastico! Dritto lungolinea pazzesco del “Maestro” e 2-0 nel secondo set contro Nishikori. Federer al ...