Ho fiducia in Salvini e la tenuta del governo non è a rischio dice Conte

Il governo e Conte si schierano con la Russia : “No alle sanzioni e fiducia in Salvini” : Da una parte il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esprime la sua fiducia in Matteo Salvini in merito alla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega. Dall'altra, il neo-ministro per le Politiche europee, Lorenzo Fontana, ritiene Mosca "un grande partner" e chiede di abolire le sanzioni con l'obiettivo di dare "una spinta al commercio".

Lega : Conte - caso Russia? fiducia in Salvini - ben venga inchiesta magistratura : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il caso Russia che ha investito la Lega? “Io parto da un concetto, è il concetto di Fiducia. Lo trovo fondamentale, tra cittadini e all’interno della compagine governativa. Confesso che ho avuto giornate così impegnative che non ho avuto modo di sentire l’audio” pubblicato da BuzzFeed, “ma io ho Fiducia nel ministro Salvini. Dopodiché la magistratura faccia il suo corso, io sono un ...

Lega : Conte - caso Russia? fiducia in Salvini - ben venga inchiesta magistratura : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il caso Russia che ha investito la Lega? “Io parto da un concetto, è il concetto di Fiducia. Lo trovo fondamentale, tra cittadini e all’interno della compagine governativa. Confesso che ho avuto giornate così impegnative che non ho avuto modo di sentire l’audio” pubblicato da BuzzFeed, “ma io ho Fiducia nel ministro Salvini. Dopodiché la magistratura faccia il suo corso, io ...

Crolla fiducia in ong e non profit! Gli italiani appoggiano la linea dura di Matteo Salvini : Secondo un sondaggio Ipsos, la grande maggioranza degli italiani appoggia l’azione di Salvini volta a fermare gli sbarchi dei migranti. Contestualmente, Crolla la fiducia in ong e organizzazioni non profit. Come è ovvio che sia, la vicenda della Sea Watch 3 ha avuto una enorme risonanza nell’opinione. Pubblica italiana. Circa due connazionali su tre (63%) l’hanno seguita con particolare attenzione mentre il 29% dei cittadini ne ha ...

Giuseppe Conte a Fanpage.it : “Clima di fiducia con Salvini e Di Maio - ora ricognizione su contratto” : Intervistato da Fanpage.it, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte assicura che il rapporto con i suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, è tornato buono: "Abbiamo recuperato il clima di fiducia tra noi". Conte parla dei rapporti con l'Ue, soprattutto sui temi economici, della questione migranti, della Libia e dello scandalo che ha travolto la magistratura italiana.Continua a leggere

Pd - Zingaretti : “Ricostruire fiducia tra noi. Evitiamo dibattiti astratti tra dirigenti. Salvini illiberale - peggio del peronismo” : Tenere tutti insieme e andare oltre le polemiche. In stretta osservanza con quella “vocazione ecumenica” che è stata la sua cifra politica e la rotta seguita nella gestione della Regione Lazio. Dopo giorni di dibattito, con toni anche aspri, per le scelta fatte nella costruzione della nuova segreteria, Nicola Zingaretti affronta la direzione del Partito democratico e lancia il suo appello con quella che ha definito la sua ...

Governo - la fiducia scende al 37% Conte batte Salvini. Di Maio terzo : Nell'ultima settimana la fiducia nel Governo è calata dal 40 al 37% (9% molta fiducia e 28% abbastanza). E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli (ricerca effettuata il 10-11 giugno, 1.000 casi, metodologia C.A.T.I. - C.A.W.I.) i cui risultati vengono... Segui su affaritaliani.it

Governo - Conte : “Procedura va evitata”. E si difende : “Salvini e Di Maio? Nessuno vuole dettarmi agenda - fiducia ritrovata” : “Io sotto assalto di Salvini e Di Maio su conti, Ue e tasse? Mi vogliono dettare l’agenda? No, non è stato questo l’atteggiamento, né questo il clima. Nessuno mi vuole mettere in un angolo, sono lo stesso che a dicembre ha evitato la procedura di infrazione al Paese salvaguardando le misure di protezione sociale, quota 100 e reddito di cittadinanza. Non ho cambiato filosofia”. A rivendicarlo il presidente del ...

Sondaggi politici Ipsos : cala la fiducia nel governo - sale quella in Salvini : Sondaggi politici Ipsos: cala la fiducia nel governo, sale quella in Salvini Le elezioni europee hanno lasciato strascichi pesanti sull’azione del governo. Che ora prova a rimettersi in carreggiata dopo il vertice serale tenutosi ieri tra il premier Conte e i due vicepremier Di Maio e Salvini. Sondaggi politici Ipsos: Salvini e Di Maio “Si va avanti” “Il governo va avanti? Mai avuto dubbi. Obiettivo comune è ...

Luigi Di Maio risponde a Conte e sfida Salvini : "fiducia nel premier - stop agli attacchi ai ministri M5s" : Ha risposto un'ora e mezza dopo, Luigi Di Maio. Il leader del M5s ha scelto Facebook per replicare a Giuseppe Conte e alla sua richiesta di fiducia, mentre Matteo Salvini lo aveva fatto alle 19.10 via Twitter. Piccolo dettaglio, non marginale: non è previsto alcun incontro a tre tra il premier e i s

fiducia a Di Maio - fino alle 20 la votazione online : "Basta falsità - Di Battista e Fico per me sono fratelli" | E Dibba ribatte a Salvini : "Lavori e non pensi a me" : Agli iscritti della piattaforma Rousseau il compito di decidere se confermare la Fiducia al capo politico del Movimento.

Di Maio chiede la fiducia alla Rete | Salvini : "Se passa la linea Di Battista il governo chiude" : Prima le accuse del senatore Paragone che, a mezzo stampa, gli aveva chiesto un passo indietro. Poi, la conferma. E sul blog del Movimento compaiono già gli orari di voto: domani dalle 10 alle 20

L’ira di Conte sulla sfida leghista all’Ue : “Piena fiducia da Salvini o sarà crisi” : Ci ha messo quasi 48 ore a ritrovare il miglior sorriso da offrire all’evidenza schiacciante di essere messo con le spalle al muro da Matteo Salvini. «Non mi sento commissariato», risponde Giuseppe Conte ritrovando le telecamere dopo due giorni all’Europa Building di Bruxelles. Ma in realtà in questa frase manca il pezzo più importante che racchiud...

Tav - Salvini : “Forze a favore hanno preso 80-85% - l’esito è chiaro”. E a Conte : “Ha mia fiducia ma mantenga impegni” : “Le forze a favore del Tav hanno preso l’80%-85%. Se fosse stato un referendum l’esito mi pare chiaro”. Così Matteo Salvini ha risposto in conferenza stampa al Viminale a chi gli chiedeva il futuro del Tav. “Penso che il progetto possa essere rivisto, rimodulato nel nome del risparmio e dell’impatto ambientale – ha sottolineato -. E sono sicuro che dall’Ue si possano avere altri fondi. Ma poi ieri si è votato in regione ...