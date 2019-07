Tuttosport | De Laurentiis detta le condizioni per James

ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2019) Deostenta sicurezza nell’affareRodriguez. Secondo l’edizione odierna diinfatti il presidente non intende cedere al Real Madrid, anzile sue. Prestito a 10 milioni senza obbligo di riscatto per il colombiano. Il Napoli può permettersi di aspettare alla finestra avendo raccolto il consenso del calciatore già da tempo ed avendo la sicurezza che se non dovesse essere il Napoli, non accetterebbe nessun altro trasferimento. Il Real corre il rischio di tenerlo a stipendio nonostante Zidane sia stato chiaro nel considerare il colombiano fuori dalla rosa della prossima stagione. “Il presidente del Napoli svela la strategia del club azzurro per arrivare al talento colombiano secondo le volontà partenopee: prestito al prezzo di 10 milioni di euro e riscatto (non obbligatorio) fissato a 30 milioni. L’affare è stato messo in cottura a ...

