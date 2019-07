Lecce | Lapadula si presenta | “Entusiasmo coinvolgente | non sono ancora riuscito a pagare

Calciomercato Lecce - presi Lapadula e Rossettini : adesso Burak Yilmaz : Calciomercato Lecce – E’ un Lecce scatenato quello che si è affacciato al mercato, la squadra neopromossa si candida ad essere sempre più protagonista nella prossima stagione. Nelle ultime ore la dirigenza ha praticamente chiuso due trattative che erano state avviate nelle scorse settimane, si tratta del difensore Rossettini e dell’attaccante Lapadula, accordi totali raggiunti nelle ultime ore, Liverani può sorridere con ...

