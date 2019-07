Fresh ‘N Rebel Clam ANC | nuovi colori | solita freschezza

Recensione Rockbox Bold S – lo speaker compatto di Fresh ’N Rebel : In queste settimane ho avuto modo di provare il Rockbox Bold S, lo speaker Bluetooth compatto di Fresh’N Rebel , e dopo un utilizzo intenso, posso esprimervi le mie opinioni sul “fratellino” minore della famiglia Rockbox Bold . Confezione e design Una delle peculiarità dei prodotti Fresh’N Rebel è sicuramente la cura che riservono non solo alle confezioni, ma anche ai loro prodotti. La confezione di vendita sicuramente non passa ...

Fresh ‘N Rebel Rockbox Bold S ed M : una è best buy - l’altra pure! : L’estate è iniziata da un po’, e finalmente è arrivato il momento di staccare un po’ dal lavoro, dallo studio e dai problemi in generale, per quanto possibile. Perché non distendere i nervi con un leggi di più...