Fatto di coca e ubriaco ha travolto due cuginetti «Deve marcire in galera»

(Di sabato 13 luglio 2019) Valentina Raffa Alessio è morto, Simone è senza gambe. L'ira dei genitori sul figlio del boss: non perdoniamo Sono le 20.50 di giovedì quando la calda notte di Vittoria, nel Ragusano, viene squarciata da un botto fortissimo che richiama l'attenzione dei residenti di via IV Aprile. Il vociare festoso dei dueAlessio e Simone D'Antonio, di 11 e 12 anni, si interrompe improvvisamente. Una Jeep Renegade fiondata a folle velocità li falcidia mentre giocano sul gradino del cortile di casa di Alessio col cellulare. Alla guida c'è il pregiudicato Rosario Greco, 37 anni, noto per i suoi parecchi precedenti penali e perché figlio del boss Elio, imprenditore ragusano nel campo dell'imballaggio dell'ortofrutta, a cui lo scorso gennaio il tribunale di Catania ha sequestrato beni per 35 milioni di euro e arrestato per tentato omicidio. Si era messo al volante dopo avere sniffato ...

