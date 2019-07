Costantino Della Gherardesca cade durante le riprese di un programma e si frattura una

Costantino Della Gherardesca confermato a Pechino Express : Costantino della Gherardesca confermato a Pechino Express dopo i rumors che lo vedevano lontano dallo show: “Grazie, un abbraccio” Pechino Express tornerà anche nella prossima stagione televisiva e a condurlo ci sarà sempre Costantino della Gherardesca. Oggi martedì 9 luglio, a Milano, sono stati svelati i palinsesti Rai 2019/2020 e gli spifferi delle ultime settimane […] L'articolo Costantino della Gherardesca confermato a ...

Costantino Della Gherardesca invita tutti al Gay Pride milanese : "Diamo un messaggio forte contro l'omofobia” : “Vorrei che il 29 giugno, alla parata del Milano Pride partecipassero in tanti, omosessuali e eterosessuali, perché quest'anno è più importante che mai mandare un messaggio forte contro l'omofobia ma anche contro la xenofobia. La parata rappresenta un simbolo di apertura verso il resto del mondo”. Costantino della Gherardesca, che non si è mai perso un Pride, fa un grande tifo anche se stavolta, per questioni di lavoro, alla parata non potrà ...

Amore al tempo delle App - Costantino Della Gherardesca : “Dallo psicanalista tutti parliamo di drammi da dating app. Vedi Jake Gyllenhaal e poi incontri Alvaro Vitali” : “La stragrande maggioranza di uomini e donne che vanno dallo psicanalista parlano dei loro drammi sulle application di incontri… Per noi persone normali che dobbiamo lottare per avere un partner questo è un cambiamento strutturale molto importante, in un certo senso in peggio. C’è un inganno ulteriore, un momento Pamela Perricciolo, perché questi sono delle immagini su degli schermi, tu Vedi Jake Gyllenhaal sullo schermo, ...

Costantino Della Gherardesca/ Al figlio mai nato e gay 'difenditi dal bullismo etero' : Costantino Della Gherardesca e l'incontro con il figlio 12enne immaginario e gay: i consigli, da padre, per combattere il bullismo etero.

Le prove della versione italiana di “The boys in the band” - Costantino Della Gherardesca : “Non diamo per scontati diritti che potrebbero scomparire” : “I diritti, che abbiamo acquisito nel tempo, non vanno dati per scontati, potrebbero scomparire da un giorno all’altro, si potrebbe tornare indietro.” Costantino della Gherardesca commenta cosi, durante le prove, il debutto italiano di The boys in the Band, lo spettacolo icona del Movimento LGBT da lui tradotto e adattato, che sarà in scena dal 13 al 19 giugno allo Spazio Teatro 89 di Milano, con un cast di attori giovani e di ...

Cosa ci fanno Elsa Fornero e Myss Keta nello stesso video? Cercano marito : non per loro - ma per Costantino Della Gherardesca : Costantino della Gherardesca non ha pace. E questa volta ha deciso di cercare marito grazie ai social network. Gli appelli ai pretendenti si sono moltiplicati e sono arrivati da fonti autorevoli e inaspettate: dalla senatrice Monica Cirinnà all’ex ministra del Lavoro, Elsa Fornero, da Barbara D’Urso a Elisabetta Canalis. Gli aspiranti mariti parteciperanno alle selezioni di un nuovo format per l’applicazione di Instagram, ...

Pechino Express 8 slitta al 2020? Carlo Freccero mette tutti in crisi - Costantino Della Gherardesca compreso : Signori e signore, i fan di Pechino Express 8 sono ufficialmente in crisi. Dopo settimane di attesa passati appesi ad un filo con la speranza di scoprire il nome dei viaggiatori e delle coppie della nuova edizione, oggi possiamo dire che tutto è rimandato a data da destinarsi. Quest'anno non è iniziato nel migliore dei modi per i fan dell'adventure-game di Rai2 per via dell'arrivo di Carlo Freccero ai vertici di Rai2 e della sua voglia di ...