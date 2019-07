Tanta confusione sul sistema operativo Huawei | dai vertici dichiarazioni discordanti

optimaitalia

(Di venerdì 12 luglio 2019) Fermi tutti perché sulsi sta facendo un po' di. Le ultimesul prodotto software proprietario provengono proprio dalla società cinese e gettano in realtà un po' di ombre sullo specifico progetto. La notizia di oggi 12 luglio, riportata anche daCentral, è che il presidenteLiang Hua, ai margini della presentazione del Sustainability Report del 2018, ha dichiarato quali sono le preferenze del produttore. Quest'ultimo preferisce ancora Android al suo stesso. Fin qui, tutto nella norma e anche ovvio a dirla tutta, ma è ben altro che stupisce nelle parole del presidente. Proprio Liang ha affermato che ilè stato progettato per le applicazioni Internet of Things (IoT) e non per gli smartphone e i tablet. Ancora di più, sempre Liang ha affermato che la società ...

