Secondo l’Onu l’Europa dovrebbe riprendere le operazioni di soccorso in mare

(Di venerdì 12 luglio 2019) (foto: Marco Di Lauro/Getty Images) L’Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) hanno lanciato un appello a tutti gli stati europei affinché permettano alle ong di continuare a salvare migranti e rilancino lecongiunte di salvataggio in. Il riferimento è soprattutto all’operazioneNostrum lanciata dal governo italiano nel 2013, e all’operazione Triton di controllo delle frontiere Ue che l’ha sostituita dal 2014 al 2018.le stime, nel complesso queste missioni hanno salvate circa 150mila persone. Nella categoria indicata potrebbe, però, rientrare anche l’operazione Sofia, nata con l’avvallo dell’Onu per contrastare il traffico di essere umani, e interrotta alla fine dell’anno scorso per alcune divergenze tra l’Italia e gli ...

