Milan | Bonaventura torna a correre | sarà centrale nel progetto di Giampaolo

(Di venerdì 12 luglio 2019) Giacomo, fermo da ottobre dopo l’operazione al ginocchio, èto avuole rilanciarlo e punta su di lui.“powered by Goal”Non solo Krunic, Bennacer e forse Veretout. Il centrocampo deldipunta forte anche sulle risorse interne come Giacomo.L’ex Atalanta, fermo dallo scorso ottobre dopo l’operazione al ginocchio, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ è finalmenteto aed ora vuole riprendersi ilconsideraun giocatore di qualià che tornerà molto utile al suoe intende restituirgli un ruolonel nuovorossonero.Prima dell’infortunio, d’altronde,era stato un punto fermo tanto da collezionare 152 presenze con 31 goal e 16 assist in cinque stagioni di.Nell’ultima stagione invece, a causa dei ...

