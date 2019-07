Le frontiere uccidono | cosa c' è sull' Espresso in edicola da domenica 14 luglio

espresso.repubblica

(Di venerdì 12 luglio 2019) L'Europa sempre più piena di muri e. La Lega inzeppata di traffichini e fascisti. E il web in bilico tra libertà e privatizzazione selvaggia. Eccotrovate sul numero in arrivo ine sui device. E gli articoli in anteprima per gli abbonati+ La Croazia usa illegalmente i soldi europei per deportare i migranti" L'indifferenza e i silenzi sui soldi della Lega dimostrano che l'Italia è un Paese malato "