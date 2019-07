False plusvalenze tra Cesena e Chievo | Gdf sequestra 9 milioni di euro

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ventinove persone indagate e il sequestro preventivo di beni per il valore complessivo di circa 9di. Queste le ordinanze disposte dal Gip del Tribunale di Forlì ed eseguite dalla Guardia di finanza per quanto riguarda il fallimento delCalcio e ledi giovani calciatori. Nel mirino le compravendite di giovani calciatori tra la squadra romagnola e ilVerona. Il giro di affari è stato di circa 30di. (Lapresse) Redazione 

