romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Roma – “Ama e’ in condizione di mandarci la pianificazione complessiva delle attivita’ di, quindi il, entro lunedi’. Trasmetteremo il documento a tutti i municipi per osservazioni da ricevere entro 4-5 giorni, dopodiche’ approveremo ilcon una determina dirigenziale della direzione”. Lo ha detto Laura D’Aprile, capo della direzione Rifiuti di RomaCapitale in una seduta ella commozione capitolina Ambiente sulledi. La prima che partira’ sara’ quella di Saxa Rubra “che va nella direzione della dismissione graduale della trasferenza a Ponte Malnome”, ha aggiunto D’Aprile. Questa trasferenza, localizzata nel quadrante nord di Roma, gia’ sta operando, ha detto il componente del cda di Ama, Massimo Ranieri, ma a scartamento ridotto: “A Saxa Rubra stiamo ...

romadailynews : D’Aprile: lunedì ci sarà masterplan complessivo su aree trasbordo #Ama: #Roma – “Ama e’ in… - SoyNicoEstevell : Ufficialmente pubblicato: Lunedi, 29 di aprile, 2019. #Cultura: Acquista online il libro Il giro d'Italia in 50 is… -