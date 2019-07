Non solo Switch Lite | Nintendo avrebbe in programma un aggiornamento anche per lo Switch

Gazzetta : Il Real Non molla - ma keep calm - tanto James vuole solo il Napoli : James Rodriguez al Napoli, Gazzetta: ha scelto Napoli e Ancelotti, ma l’Atletico Madrid è pronto ad intervenire in caso di segnali positivi da Mendes calma e pazienza per James, lo ha ricordato Carlo Ancelotti da Dimaro, lo ha ripetuto il presidente De Laurentiis. La trattativa con il Real non si interrompe anche se non si riesce a trovare una quadra sulla questione economica. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta ...

Genio dei robot ma alla maturità solo 90 : “La scuola Non permette di sperimentare” : Valeria Cagnina, 18enne piemontese che era finita anche nella lista nella lista delle 50 donne più influenti nel mondo dell'innovazione, ha deciso di lasciare la scuola e presentarsi da privatista perché i prof avevano minacciato di non ammetterla a cause delle troppe assenze accumulate per seguire le sue passioni.Continua a leggere

Retequattro risponde a Urbano Cairo : “La Rete sopra La7 Non solo nelle 24 ore - ma anche in prime time” : Se Urbano Cairo, durante la presentazione dei Palinsesti La7 sottolinea come gli ascolti “abbiano superato Retequattro e siano ormai vicinissimi se non alla pari con Italia 1”, interviene subito la Rete Mediaset con un comunicato stampa per snocciolare alcuni dati. Retequattro supera La7 “anche se non è diretta concorrente” non solo nelle 24 ore, ma anche in prime time. “Nell’ultimo mese, dal 9 giugno al 9 luglio, registra una media del 5.04% ...

Quanti di voi spengono il telefono in aereo? Secondo un piccolo studio solo 1 su 15 Non lo fa : Telefoni in volo: tanti seguono le istruzioni ma la problematica maggiore sembrano essere i passeggeri irrispettosi. Il piccolo studio di AT&T cerca di mettere in mostra le abitudini degli americani quando volano. L'articolo Quanti di voi spengono il telefono in aereo? Secondo un piccolo studio solo 1 su 15 non lo fa proviene da TuttoAndroid.

Amore senza tempo : il Nonno mangia da solo davanti alla foto della defunta moglie : E' successo durante il matrimonio della nipote che aveva deciso di allestire un memoriale per i familiari defunti: l'uomo ha...

Fiction Rai su Riace sospesa - Beppe Fiorello : "Spero sia solo sospensione e Non blocco" : "Rispetto la decisione della Rai che insieme a me ha creduto nel progetto, spero che si tratti di una sospensione temporanea, sarebbe un paradosso produrre e non mandare in onda". Così all'Adnkronos Beppe Fiorello ha commentato la decisione della Rai, annunciata ieri dall'Ad Fabrizio Salini, di sospendere la messa in onda della Fiction su Riace dal titolo Tutto il mondo è paese che lo vede protagonista . L'attore ha aggiunto:Voglio ...

Melissa Satta furiosa : “Una nota rivista ha rifiutato un mio servizio solo perché Non volevo parlare della mia vita privata. Vergogna” : “Vi voglio raccontare una storia poco piacevole accaduta oggi: domani avevo un volo alle 7 del mattino per fare uno shooting (servizio fotografico) per una nota rivista italiana… da tempo era già stato tutto deciso e concordato, dal mood al fotografo, stylist, truccatore, parrucchiere, voli aerei, trasferimenti… peccato che avevano tralasciato di concordare una cosa, l’intervista… doveva essere un servizio moda, dato anche dal ...

Tutte le novità del Codice della Strada 2019 per guida con smartphone e Non solo : Nella giornata di ieri 9 luglio è stato compiuto un primo passo per il Codice della Strada 2019. In particolare, presso la commissione Trasporti di Montecitorio, è stato approvato in prima lettura il ddl che contiene appunto le modifiche relative alle norme per la guida con smartphone ma non solo. Un primo via è stato così fornito alle successive discussioni e il testo in questione potrebbe approdare alla Camera dei Deputati già la settimana ...

"Ma Non sono razzista eh - sono solo arrabbiato" : la satira di Makkox : Ogni settimana in esclusiva sull'Espresso la striscia dedicata all'attualità dalla matita di Marco D'Ambrosio Perché Luigi Di Maio non vuole saperne nulla di Olimpiadi" La sinistra, le griffe, il Paese: la satira amara di Makkox" Giuseppe Conte si è immedesimato un po' troppo nel ruolo" Quando Giuseppe Conte deve fare un discorso importante" Il piano di Matteo Salvini per conquistare il Vaticano"

Patch di luglio ma Non solo con le OxygenOS Open Beta 22 e 14 per OnePlus 6 e 6T : I nuovi OTA, la cui distribuzione è in corso, portano con sé le Patch di sicurezza più recenti messe a disposizione da Google ed una serie di migliorie L'articolo Patch di luglio ma non solo con le OxygenOS Open Beta 22 e 14 per OnePlus 6 e 6T proviene da TuttoAndroid.

Pedullà : “Non solo James Rodriguez - Giuntoli in missione Spagna anche per un attaccante” : Non solo James Rodriguez, Giuntoli in missione Spagna anche per un attaccante. Lo annuncia Alfredo Pedullà Non solo James Rodriguez, per il quale il club azzurro sembra ormai ad un passo dal definire l’ accordo con il Real Madrid, in Spagna Giuntoli è in missione anche per un attaccante. Una prima punta giovane e talentuosa che risponde al nome di Rodrigo. Il ds azzurro, quindi, tratta anche con il Valencia, a darne notizia è ...

Vergogna! Melissa Satta rifiutata da una rivista solo perché Non ho parlato di vita privata : Un'infuriata Melissa Satta si è sfogata su Instagram, raccontando un episodio che l'avrebbe vista protagonista insieme a un'importante rivista italiana di cui non ha fatto il nome. La modella e showgirl sostiene che un servizio fotografico con il suddetto magazine sarebbe saltato solo per il suo rifiuto a parlare della sua vita privata. \\Com'è noto, la Satta è reduce dalla separazione con il marito Kevin Prince Boateng e sta facendo di tutto ...

Rai - Milly Carlucci raddoppia in prima serata : Non solo "Ballando" - il nuovo format attesissimo : Milly Carlucci nella prossima stagione raddoppierà. La conduttrice, oltre a Ballando con le stelle, presenterà una seconda prima serata. Il nuovo programma si chiama Masked Singer, cantante mascherato. Si tratta di un format americano che sta spopolando ovviamente in America ma anche in Germania. U

Elezioni Grecia - Tsipras paga il suo ‘obbedisco’ alla Troika. E Non solo quello : Tsipras ha perso il centro e il voto dei cittadini medi, senza un euro in tasca e indignati per il nome concesso alla Macedonia. Il problema della classe dirigente, il ruolo della troika e le speranze di un nuovo ambientalismo Traditore o salvatore (l’uno)? Raccomandato o speranza (l’altro)? In Grecia, e anche altrove, il dibattito sulle recenti Elezioni anticipate che hanno visto il cambio della guardia tra il premier uscente Alexis ...