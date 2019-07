NAPOLI | da un pezzo di carta al capolavoro Manolas

Un pezzo di cornicione ha colpito e ucciso un uomo a NAPOLI : Un uomo ha perso la vita a Napoli per le ferite riportate dal distacco di un cornicione . Il pezzo apparteneva a un balcone situato al quinto piano di un palazzo in via D uomo , nel centro storico del capoluogo partenopeo. La vittima, un 66 enne del quartiere Stella, è morto poco dopo le 12.30 nel pronto soccorso del Cto, ospedale collinare. Rosario Patolino, questo il suo nome, gestiva un negozio di ...

