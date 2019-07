Lite per viabilità a Pescara Un morto

agi

(Di giovedì 11 luglio 2019) Un uomo èpoco fa aal culmine di unascoppiata, stando alle prime informazioni, per questioni di. La vittima sarebbe stata aggredita. Si tratterebbe - secondo i carabinieri - di omicidio preterintenzionale. L'episodio è accaduto ain zona stadio. Inutile l'intervento dei soccorritori del 118. Al momento non sono chiare le cause del decesso, ma non si esclude che si tratti di un malore. Dopo essersi messe alla ricerca di una o più persone fuggite a bordo di un Suv di colore chiaro, le forze dell'ordine hanno rintracciato un ventenne pescarese, al momento sotto interrogatorio. La vittima è Tiziano Paolucci, 56 anni, che era in macchina con la moglie e la figlia, lungo via della Pineta. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe suonato il clacson quando una macchina nel fare retromarcia lo stava per urtare. Il ...

