L’immancabile vademecum anguria e melone

vanityfair

(Di giovedì 11 luglio 2019) 10 consigli pratici per scegliere10 consigli pratici per scegliere10 consigli pratici per scegliere10 consigli pratici per scegliere10 consigli pratici per scegliere10 consigli pratici per scegliere10 consigli pratici per scegliere10 consigli pratici per scegliere10 consigli pratici per scegliere10 consigli pratici per scegliere10 consigli pratici per scegliereSono loro i due frutti più sferici e acquosi della stagione calda –– i protagonisti del reparto ortofrutticolo nel corso dell’estate, da giugno fino a settembre (e oltre). Freschi, ipocalorici e relativamente economici – le prime variano da 0,89 a 1,90 € al kg, mentre i secondi spaziano da 1,80 fino a 4 € al kg ...