Julio Iglesias perde in tribunale | Javier Sanchez Santos è suo figlio biologico

(Di giovedì 11 luglio 2019) Dopo Maria Isabel, Enrique eJosé, avuti dalla prima moglie Isabel Presler Arrastria, e Miguel Alejandro, Rodrigo, le due gemelle Cristina e Victoria, e Guillermo, avuti dalla seconda moglie Miranda Rijnsburger,è diventato padre per la nona volta. Ma di un 43enne, tale, che ha vinto la battaglia inper il riconoscimento.Nato nell'aprile del 1976,ha combattuto per 20 anni, pur di vedersi riconosciuta la paternità del celebre cantante, che ebbe una relazione con sua madre, Maria Edite, nel luglio del 1975. Da quella settimana di divertimento, in Catalogna, nacque. Nel 1999 la Corte suprema spagnola respinse la prima richiesta di riconoscimento. Ora, a sorpresa, il capovolgimento."è di nuovo padre a 75 anni.vince e. Vince la scienza e...

