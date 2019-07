Giorgio Ambrosoli | 40 anni fa l’omicidio dell’eroe borghese Che il potere voleva

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) “Il signor?”. “Sì”. “Mi scusi signor”. Seguono diversi colpi di pistola, una 357 Magnum. Così, la notte dell’11 luglio 1979, l’avvocatoviene assassinato sotto casa a Milano, in via Morozzo della Rocca, vicino al carcere di San Vittore. Ha passato l’ultima serata a casa di amici a vedere un incontro di pugilato in tv. È il commissario liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, travolta cinqueprima da un crac che oggi varrebbe un paio di miliardi di euro. La sua morte, a 45, non appartiene ai “misteri italiani”. Sappiamo il nome del killer: il criminale italo-americano William Aricò. Sappiamo il nome del mandante: lo stesso Sindona, finanziere d’avventura piduista legato a Cosa nostra e ben introdotto nei salotti “buoni” della borghesia ...

