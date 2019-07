Ferrero a Palermo per team donne | e in corsa per club

ilfogliettone

(Di giovedì 11 luglio 2019) Dal un possibile addio alla Sampdoria al 'nuovo amore' targato. Massimosembra proprio non aver perso tempo e se da una parte appare aperta la porta una cessione deldoriano, dall'altra ha gia' in mente un progetto nel mondo del calcio per riportare in auge i rosanero. Proprio per questo l'imprenditore e produttore cinematografico ha deciso di sbarcare in Sicilia per partecipare al bando per l'assegnazione del titolo sportivo delche lo scorso anno ha chiuso al terzo posto il campionato di Serie B per poi non riuscire a iscriversi di nuovo alla Serie cadetta.Dopo il suo arrivo all'aeroporto Falcone-Borsellino,ha incontrato l'ex calciatrice della nazionale (90 presenze e 30 gol in azzurro) ed ex allenatrice degli under 16 dell'Atletico Madrid femminile Pamela Conti per pianificare la fondazione di una squadra di calcio femminile che abbia il nome di ...

