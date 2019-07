Ex Ilva | gru crolla in mare per il maltempo | operaio disperso

Ex Ilva diTaranto : vento troppo forte getta<br> una gru in mare. Disperso un operaio : Nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 19, sul "Grande Salento" si è abbattuto quello che è sembrato un vero e proprio tornado. Un vento fortissimo, in alcune zone accompagnato anche da una bomba d'acqua, che ha fatto calare immediatamente le temperature. Ma la situazione più drammatica si è registrata a Taranto, presso lo stabilimento dell'ex Ilva, ora Arcelor-Mittal, dove proprio il vento inarrestabile ha fatto ...

Maltempo - a Taranto il vento trascina in mare gru dell’ex Ilva : operaio disperso : Una improvvisa tromba d’aria si è abbattuta su Taranto e una gru dell’ex Ilva è precipitata in mare cedendo sotto i venti che, intorno alle 19, hanno iniziato a soffiare impetuosi. Una vicenda che riporta drammaticamente alla mente la storia di Francesco Zaccaria, operaio che nel 2012 era al lavoro su una delle gru dell’Ilva scaraventata in mare da un tornado arrivato dal mare. E nel mare Francesco trovò la morte: il suo corpo fu recuperato a ...

