Casting per un film con Lillo e Greg e un video da girare in Piemonte

Casting per un film diretto e interpretato da Checco Zalone e per Vulcanica Percussionisti : Selezioni tuttora aperte per la ricerca di molte comparse per le ultime riprese del nuovo film di Checco Zalone. Sono inoltre attualmente aperti i Casting per la ricerca di musicisti e danzatori per il gruppo musicale Vulcanica Percussionisti. Tolo Tolo Il nuovo film diretto e interpretato da Checco Zalone, dal titolo Tolo Tolo, è ormai quasi pronto e il neo-regista e ormai super-affermato attore comico deve girare le ultime scene. A tale ...

Nuovi Casting per L’Amica Geniale 2 a luglio - si cercano comparse e attori per le riprese autunnali : Continuano senza sosta i casting per L'Amica Geniale 2, o meglio la seconda stagione della serie ispirata ai romanzi di Elena Ferrante dal titolo Storia del Nuovo Cognome, che sarà una delle serie di punta della prossima stagione di Rai1, come annunciato alla presentazione dei palinsesti di martedì 9 luglio. La seconda stagione de L'Amica Geniale sarà in onda su Rai1 solo nel 2020 e i registi Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher ...

Casting Amici 19 : a Roma il 17 luglio con Giordana Angi per la nuova edizione : Proseguono i Casting per la prossima edizione del talent di Canale 5, Amici. Le prossime selezioni si terranno il 17 luglio a Roma e sarà presente, tra gli altri, Giordana Angi, finalista della scorsa edizione. Giordana Angi selezionatrice d'eccezione a Roma Per la realizzazione della nuova edizione del noto talent di Maria De Filippi, sono tuttora in corso i Casting. Le prossime selezioni si svolgeranno il 17 luglio a Roma e sarà presente, tra ...

Casting per 'Avanti un Altro' su Canale 5 e per programmi Rai : Sono tuttora aperti i Casting finalizzati alla realizzazione delle nuove edizioni di vari programmi televisivi. A tal proposito possiamo menzionare, per quanto concerne le reti Mediaset, le selezioni per Avanti un altro in onda su Canale 5. Per quanto riguarda le reti Rai sono attualmente aperte le selezioni per La Prova del Cuoco, ma anche quelle per Detto Fatto, Generazione Giovani, Soliti Ignoti - Il Ritorno, Reazione a Catena. Selezioni per ...

Casting per la serie TV RAI 'L'Amica Geniale' e il film 'Umbrella Sky' : Selezioni ancora aperte di figuranti per alcune riprese, da girare in Toscana, della serie televisiva L'Amica Geniale. Sono inoltre in corso i Casting per la ricerca di attori, attrici e comparse per un film da girare in Liguria per la regia di Zaza Buadze. L'Amica Geniale Per riprese da effettuarsi in Toscana per la nuova edizione della serie TV in onda su RAI Uno e dal titolo L'Amica Geniale sono state fissate delle ultetiori selezioni per la ...

Casting per un programma tv di Mediaset e uno spot legato a Progetto Tangram : Sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di ballerini e ballerine di livello professionistico per un programma televisivo in onda sulle reti Mediaset. Le selezioni si terranno poi a Roma e l'attività professionale si svolgerà nei mesi di settembre e ottobre 2019. Sono inoltre aperte le selezioni, a cura di Progetto Tangram, per la realizzazione di uno spot destinato al web e le cui riprese verranno poi effettuate prossimamente a ...

Casting di comparse per un film di Beniamino Catena e per uno da girare a Trieste : Sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di comparse a cura di Macaia film srl per il film dal titolo Io sono Vera, di Beniamino Catena, da girarsi in Liguria. Sono inoltre aperte le selezioni, a cura di Galaxia Casting, per la ricerca di numerose comparse per un nuovo importante film da girare a Trieste....Continua a leggere

Casting per uno spot con lo chef Gino D'Acampo e per GiZa Eventi : Sono in corso le selezioni per la ricerca di figure varie per uno spot che vede come protagonista principale il noto chef Gino D'Acampo e quelle di hostess, a cura di GiZa Eventi, per alcune interessanti manifestazioni. Uno spot Per la realizzazione di un importante spot le cui riprese verranno poi effettuate verso la fine di questo mese di luglio nei pressi di Olbia, in Sardegna, sono tuttora aperte le selezioni, a cura dell'agenzia Casting ...

Casting per lo short film 'Una nuova prospettiva' e per spettacoli teatrali a Catania : Sono aperte le selezioni per la ricerca di comparse e figurazioni speciali per la realizzazione di un interessante short film, diretto da Emanuela Ponzano, le cui riprese verranno poi effettuate tra Asiago e Vicenza. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni di attori e attrici per spettacoli teatrali di Menippos Produzioni in collaborazione con Absinthe Teatro. Un cortometraggio Per realizzare un interessante cortometraggio dal titolo 'Una ...

Casting per una serie televisiva di Luca Guadagnino e per Christmas Carol il Musical : Casting aperti per una serie televisiva Sky diretta dal regista Luca Guadagnino. Sono state fissate nuove selezioni finalizzate alla ricerca di numerose comparse di varie età. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e cantanti per la realizzazione di un interessante spettacolo Musicale prodotto da Artistic Mind Production. Una serie tv Per una nuova serie televisiva diretta da Luca Guadagnino sono state fissate delle nuove selezioni. La ...

Casting per programmi di Maria De Filippi e per l'agenzia Le Perle delle Muse : Sono attualmente in corso le selezioni per programmi legati a Maria De Filippi, ovvero Giortì, una nuova trasmissione che andrà in onda su LA5 e sarà condotta da Gemma Galgani e Giulia De Lellis, e per il Trono Over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per alcuni eventi a cura dell'agenzia Le Perle delle Muse. Witty tv Sono tuttora aperte le selezioni per un nuovo programma prodotto ...

Casting per un film di Giuseppe Lo Conti e lo spettacolo 'Super Fantasy' : Sono in corso i Casting per la ricerca di ruoli principali, secondari e comparse, per la realizzazione di un nuovo film diretto da Giuseppe Lo Conti. Sono inoltre aperte le selezioni di ballerini e ballerine per uno spettacolo dal titolo Super Fantasy, di Federica Lardo. Haunted Identity Per il film diretto dall'ormai affermato regista Giuseppe Lo Conti (Un Mese e Come un uomo) e dal titolo Haunted Identity, sono aperte le selezioni per la ...

Casting per il film 'Stalking Story' e per un musical di Teatro Palapartenope : Non mancano in questo periodo le opportunità professionali nel mondo dello spettacolo. Sono in particolare tuttora aperte le selezioni per un film dal titolo Stalking Story - Amore Criminale e per un musical del Teatro Palapartenope di Napoli. Stalking Story - Amore criminale Per la realizzazione del film dal titolo Stalking Story, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori e figuranti, di età compresa tra 7 e 70 anni. Le ...