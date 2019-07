Carola chiede al giudice di sequestrare i profili social di Salvini

Carola querela Salvini e chiede la chiusura delle sue pagine social : “Contengono messaggi di odio” : Domani la capitana della Sea Watch 3 presenterà alla procura di Roma una querela contro Matteo Salvini per per "diffamazione aggravata" e "istigazione a delinquere". Ai magistrati verrà anche richiesto di mettere sotto sequestro le pagine social del ministro dell'Interno, considerate veicolo per " messaggi di odio": saranno riportati anche i pesanti insulti sessisti apparsi fra i commenti ai post di Salvini indirizzati a Rackete.Continua a leggere

Sea Watch - troppi attacchi a gip che ha scarcerato Carola - Csm chiede tutela : La figura di Carola Rackete, negli ultimi giorni, ha diviso le opinioni. La scelta di forzare il blocco navale italiano, per molti, è stato il gesto meritevole di elogi, poiché si è trattato di un atto di coraggio da parte di chi, noncurante delle conseguenze, ha scelto di preservare le vite dei migranti a bordo delle Ong. Per altri, invece, il dato da sottolineare sopra ogni cosa è che la comandante è andata oltre la legge. I dibattiti sono ...

Sea Watch - la Germania chiede di liberare Carola Rackete. Conte gela Merkel : “Io non intervengo” : Secondo il governo tedesco l'unica soluzione è il rilascio della comandante della Sea Watch, Carola Rackete: per questo Berlino sta chiedendo a Roma di liberare la capitana dell'Ong tedesca. Ma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha deciso di non intervenire sulla questione e alla cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha detto che la situazione "è nelle mani della magistratura".Continua a leggere