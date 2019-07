Antibiotico resistenza | scoperte in Francia super molecole contro batteri killer

Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019) All'inizio del ventesimo secolo sono stati inventati gli antibiotici e, da quel momento, queste sostanze sono state in grado di distruggere o bloccare la crescita deisalvando miliardi di esseri umani. Purtroppo, assumendoli senza le dovute accortezze e in modo eccessivo il corpo può sviluppare quella che viene chiamata, rendendo inefficaci le cure: si tratta di un problema molto grave in campo medico e sotto osservazione da parecchi anni. Ma fortunatamente, in un momento in cui laagli antibiotici sta diventando sempre più preoccupante, un gruppo di ricercatori francesi ha scoperto duein grado di uccidere qualsiasitra cui il multi-resistente Stafilococco aureus.: lo studio e la scoperta Brice Felden, coordinatore che opera presso l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ...

