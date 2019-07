Samsung Galaxy Tab S6 sarà probabilmente il primo tablet nel suo genere | con sensore

Samsung Galaxy M30S : uscita - scheda tecnica e caratteristiche : Samsung Galaxy M30S: uscita, scheda tecnica e caratteristiche Ecco la variante del Galaxy M30, un nuovo smartphone targato Samsung che si svela, passo a passo, attraverso le cover. Come abbiamo più volte sottolineato, le custodie dei nuovi dispositivi mobili forniscono dettagli sulle caratteristiche. Scopriamo le specifiche tecniche del prossimo M30S, il possibile prezzo e la data di uscita. Samsung Galaxy M30S: il SoC Exynos 9610 e gli ...

Alle stelle il prezzo Samsung Galaxy Note 10 5G ma avrà 1 TB di memoria interna : Il prezzo Samsung Galaxy Note 10 5G non potrà di certo essere alla portata di tutte le tasche. Trattandosi del top di gamma assoluto della serie phablet del produttore sudcoreano non potrà essere altrimenti ma nuove informazioni al riguardo ci suggeriscono un listino davvero salatissimo. SamMobile, in questa giornata del 10 luglio, ha in effetti comunicato di aver ricevuto (da fonte certa) la conferma che il Samsung Galaxy Note 10 5G ...

Guardate che scatti - la Modalità notte di Samsung Galaxy S10+ a Seoul fa miracoli : Samsung ha pubblicato un post con cui mette in risalto le potenzialità della fotocamera del Samsung Galaxy S10+ dopo l'introduzione della Modalità notte

Impeto Samsung Galaxy Note 9 : N960FXXS3CSG1 di luglio risolve con la Night Mode : Più impetuoso che mai il Samsung Galaxy Note 9, che, come rivela 'SamMobile', ha preso a ricevere in alcuni Paesi (Francia, EAU, Arabia Saudita, Nigeria, Kenya ed Egitto, ndr.) l'aggiornamento N960FXXS3CSG1 con la patch di sicurezza di luglio 2019, in grado di risolvere ben 10 vulnerabilità critiche del sistema operativo Android e 13 proprie del software Samsung. Il pacchetto N960FXXS3CSG1 contiene anche la soluzione al problema che ha ...

Samsung Galaxy A90 si spingerà ben oltre la fascia media e dovrebbe avere il 5G in Europa : La scheda tecnica di Samsung Galaxy A90 non dovrebbe essere niente male: ecco le ultime sulla batteria e la presenza di una versione 5G dedicata al mercato europeo.

Problemi inaspettati per Samsung Galaxy S9 e Note 9 con Night Mode : soluzioni temporanee : Vengono segnalati oggi 10 luglio alcuni Problemi inaspettati per quanto riguarda il Samsung Galaxy S9 ed il Galaxy Note 9, device che nel corso dell'ultimo mese hanno ricevuto il tanto atteso aggiornamento utile per toccare con mano la Night Mode, come avrete notato anche da un nostro recente approfondimento. In particolare, questo mercoledì bisogna prendere atto che probabilmente occorrono ulteriori interventi per rendere questa importante ...

Samsung Galaxy M60 si presenta in un video hands-on con una doppia fotocamera da 48 e 16 megapixel : Nelle scorse ore è apparso in Rete un video che ci mostra un video hands-on di quello che dovrebbe essere il nuovo Samsung Galaxy M60. Guardiamolo insieme

Le offerte online di oggi sono top : Huawei P30 Lite - ASUS ZenFone 5Z - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S10 Plus e altri : C'è un'ondata di offerte su smartphone Android: Huawei P30 Lite, ASUS ZenFone 5Z, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10 Plus e tanti altri

Quante indiscrezioni sulle novità Samsung : Galaxy Tab S6 - Galaxy A50S e Galaxy M60 : Scopriamo alcuni dettagli su Samsung Galaxy Tab S6, Galaxy M60 e Galaxy A50S, alcuni dei nuovi dispositivi in arrivo da Samsung.

Samsung Galaxy Note 9 a 599 euro e altre grandi offerte coi Vodafone Red Days : Sono tornati i Vodafone Red Days con molti smartphone Android in offerta: ecco i migliori sconti in vigore per tutto il mese di luglio nei negozi Vodafone.

La Modalità Notte di Samsung Galaxy S9 e Note 9 soffre di un bug fastidioso : La Modalità Notte di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9 presenta un fastidioso bug che però si verifica solo per un numero limitato di utenti.

Galaxy Watch Active - abbiamo provato il nuovo smartwatch Samsung : “Non si può avere tutto…”, detto quanto mai vero anche quando si parla di wearable, al punto che come avevamo ipotizzato tempo fa, gli smartWatch diventano sempre meno universali e sempre più specifici per determinate applicazioni in termini di materiali, funzioni e design. Resta da capire, considerati anche i prezzi dei modelli, che tipo di utente sia interessato ad avere uno dispostivo smart per ogni occasione, come il Galaxy Watch Active (249 ...

Samsung Galaxy Note 10 e 10+ : uscita - caratteristiche e anteprime : Samsung Galaxy Note 10 e 10+: uscita, caratteristiche e anteprime Giorno dopo giorno aumenta l’attesa per i nuovi smartphone griffati Samsung. A breve, i dispositivi Galaxy Note 10 e 10 Pro saranno lanciati ufficialmente; tra rumors e leak, ancora non si capisce bene quali saranno le caratteristiche definitive dei due cellulari, tuttavia le informazioni si fanno sempre più attendibili. Ecco cosa sappiamo ad oggi sull’uscita e ...

Samsung Galaxy A100 potrebbe lasciarvi a bocca aperta col suo design a tutto schermo : Samsung Galaxy A100 potrebbe essere il fiore all'occhiello della nuova gamma Galaxy A e avere un design a tutto schermo: ecco come potrebbe essere e quando potrebbe arrivare sul mercato. L'articolo Samsung Galaxy A100 potrebbe lasciarvi a bocca aperta col suo design a tutto schermo proviene da tuttoAndroid.