Samsung Galaxy M60 si presenta in un video hands-on con una doppia fotocamera da 48 e 16

Le offerte online di oggi sono top : Huawei P30 Lite - ASUS ZenFone 5Z - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S10 Plus e altri : C'è un'ondata di offerte su smartphone Android: Huawei P30 Lite, ASUS ZenFone 5Z, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10 Plus e tanti altri L'articolo Le offerte online di oggi sono top: Huawei P30 Lite, ASUS ZenFone 5Z, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10 Plus e altri proviene da TuttoAndroid.

Quante indiscrezioni sulle novità Samsung : Galaxy Tab S6 - Galaxy A50S e Galaxy M60 : Scopriamo alcuni dettagli su Samsung Galaxy Tab S6, Galaxy M60 e Galaxy A50S, alcuni dei nuovi dispositivi in arrivo da Samsung. L'articolo Quante indiscrezioni sulle novità Samsung: Galaxy Tab S6, Galaxy A50S e Galaxy M60 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 a 599 euro e altre grandi offerte coi Vodafone Red Days : Sono tornati i Vodafone Red Days con molti smartphone Android in offerta: ecco i migliori sconti in vigore per tutto il mese di luglio nei negozi Vodafone. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 a 599 euro e altre grandi offerte coi Vodafone Red Days proviene da TuttoAndroid.

La Modalità Notte di Samsung Galaxy S9 e Note 9 soffre di un bug fastidioso : La Modalità Notte di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9 presenta un fastidioso bug che però si verifica solo per un numero limitato di utenti. L'articolo La Modalità Notte di Samsung Galaxy S9 e Note 9 soffre di un bug fastidioso proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Watch Active - abbiamo provato il nuovo smartwatch Samsung : “Non si può avere tutto…”, detto quanto mai vero anche quando si parla di wearable, al punto che come avevamo ipotizzato tempo fa, gli smartWatch diventano sempre meno universali e sempre più specifici per determinate applicazioni in termini di materiali, funzioni e design. Resta da capire, considerati anche i prezzi dei modelli, che tipo di utente sia interessato ad avere uno dispostivo smart per ogni occasione, come il Galaxy Watch Active (249 ...

Samsung Galaxy Note 10 e 10+ : uscita - caratteristiche e anteprime : Samsung Galaxy Note 10 e 10+: uscita, caratteristiche e anteprime Giorno dopo giorno aumenta l’attesa per i nuovi smartphone griffati Samsung. A breve, i dispositivi Galaxy Note 10 e 10 Pro saranno lanciati ufficialmente; tra rumors e leak, ancora non si capisce bene quali saranno le caratteristiche definitive dei due cellulari, tuttavia le informazioni si fanno sempre più attendibili. Ecco cosa sappiamo ad oggi sull’uscita e ...

Samsung Galaxy A100 potrebbe lasciarvi a bocca aperta col suo design a tutto schermo : Samsung Galaxy A100 potrebbe essere il fiore all'occhiello della nuova gamma Galaxy A e avere un design a tutto schermo: ecco come potrebbe essere e quando potrebbe arrivare sul mercato. L'articolo Samsung Galaxy A100 potrebbe lasciarvi a bocca aperta col suo design a tutto schermo proviene da tuttoAndroid.

Samsung Galaxy J5 2017 sta per aggiornarsi ad Android 9 Pie con la One UI : Samsung Galaxy J5 2017 sta per regalare una gioia ai suoi possessori: entro l'estate arriverà l'aggiornamento ad Android 9 Pie e alla One UI. L'articolo Samsung Galaxy J5 2017 sta per aggiornarsi ad Android 9 Pie con la One UI proviene da TuttoAndroid.

Recensione Samsung Galaxy A40 : piccolo e pratico - ma non dovete avere fretta : Recensione Samsung Galaxy A40 – La lineup di Samsung per il 2019 è alla fine piuttosto chiara, tanti telefoni posizionati a leggera distanza uno dall’altro per coprire tutte le esigenze, A20e, A40, A50, A70, un poker notevole che sta rilanciando il colosso coreano nei confronti della coppia Huawei/Honor, che sta ancora remando nell’affare ban e […] L'articolo Recensione Samsung Galaxy A40: piccolo e pratico, ma non ...

Su Amazon Huawei P30 Lite - Mate 20 Pro e Samsung Galaxy S10e al miglior prezzo il 9 luglio : L'Amazon Prime Day 2019 del 15 e 16 luglio si sta avvicinando, ma le offerte non mancano nemmeno in questo momento, che va ad anticipare gli sconti in programma nelle giornate dedicate. In particolare vi segnaliamo che il Huawei P30 Lite resiste al prezzo di 272.33 euro (prodotto Amazon's Choice), nel modello dualSIM Midnight Black con spedizione gratuita e possibilità di riceverlo già domani 10 luglio concludendo l'acquisto entro poche ore ...

Ecco tutti i dispositivi in arrivo da Samsung nel 2019 : ci sono anche Galaxy Watch 2 e Galaxy Tab S6 : Samsung Galaxy Watch 2, Galaxy Tab S5 e altri tablet e smartWatch sono in arrivo nei prossimi mesi da parte del colosso asiatico. L'articolo Ecco tutti i dispositivi in arrivo da Samsung nel 2019: ci sono anche Galaxy Watch 2 e Galaxy Tab S6 proviene da TuttoAndroid.

Un video teaser del Samsung Galaxy Note 10 ci ricorda le sue potenzialità business : Dall'account Twitter di Samsung Indonesia arriva un nuovo video teaser dedicato all'imminente lancio dei modelli della serie Samsung Galaxy Note 10 L'articolo Un video teaser del Samsung Galaxy Note 10 ci ricorda le sue potenzialità business proviene da TuttoAndroid.

Altro che vecchio il Samsung Galaxy S7 : in Asia si intravede addirittura l’aggiornamento di luglio : In queste settimane abbiamo preso atto di alcune mosse ufficiali da parte di Samsung, che a conti fatti ci ha preannunciato un certo rallentamento nella distribuzione di aggiornamenti ufficiali per i possessori di un Samsung Galaxy S7 o di un S7 Edge. Eppure, pochi giorni fa abbiamo chiuso il cerchio con la patch di giugno qui in Italia, dopo l'apparizione del pacchetto software a bordo di alcuni modelli brandizzati, senza dimenticare quanto ...

Huawei P30 Pro - Samsung Galaxy 10e/10/10+ - Xiaomi Mi 9 e molto altro scontato del 10% su eBay : Potete risparmiare il 10%, con un massimo di 100 euro, sull'acquisto di alcuni smartphone su eBay, con un codice sconto valido fino a lunedì. L'articolo Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy 10e/10/10+, Xiaomi Mi 9 e molto altro scontato del 10% su eBay proviene da TuttoAndroid.