Prezzi e data di consegna in Italia di Huawei Mate 20 X 5G | device annunciato!

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Annunciato per l'il20 X 5G, equipaggiato con il modem Balong 5000 compatibile con i nuovi standard di rete. I pre-ordini sono partiti ieri sera 9 luglio, al prezzo lancio di 1.110,90 euro e nell'unica nuance cromatica Emerald Green. Chi interessato, potrà procedere presso MediaWorld, Amazon, Unieuro oppure attraverso il canale proprietario 'Experience Store'. Le prime consegne partiranno il 22 luglio: quanti decideranno di comprare il20 X 5G riceverà in regalo le cuffieFreelace. Non ci sono sorprese sulle specifiche tecniche: schermo OLED da 7.2 pollici con risoluzione FullHD+, processore Kirin 980, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna (espandibile tramite nanoSD) e tripla fotocamera posteriore da 40 (apertura f/1.8) + 20 (grandangolare) + 8MP (zoom ottico). Il modem Balong 5000 di cui sopra vi parlavamo è compatibile con le reti stand alone ...

