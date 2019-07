L' inferno di fuoco in Sicilia 

agi

(Di mercoledì 10 luglio 2019) La Sicilia divorata dalle fiamme. Le situazioni più critiche nelle province di Catania e Siracusa, con devastazioni ed evacuazioni di massa anche via mare. Ventidue gli incendi che hanno aggredito l'Isola, di cui due gravissimi: è il bilancio serale del governatore Nello Musumeci che punta il dito non solo sull'eccezionale ondata di caldo, ma anche contro una "criminale attività dolosa". Oltre un centinaio i bagnanti bloccati dalle fiamme sulla sabbia del lungomare Plaia di Catania, portati in salvo con gommoni e mezzi navali dei vigili dele della Guardia costiera. Tra loro un gruppo di bambini che era rimasto bloccati nei lidi Azzurro e nella colonia Don Bosco. Sul posto in azione anche mezzi aerei del corpo forestale e dei pompieri. Diverse persone sono rimaste intossicate dal fumo. Il rogo che si è sviluppato tra i boschi di viale Kennedy ha distrutto diverse auto. Un vigile ...

