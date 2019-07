Gazzetta | Ronaldo non più prima punta con Sarri

ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Inizia oggi la preparazione pre-campionato della Juventus alla Continassa. E, ufficialmente, sul campo, anche l’avventura diin bianconero. Sarà il momento di osservare le novità che porta con sé il nuovo mister, con la sua tattica maniacale. Lariguarda la posizione di Cristiano. Secondo quanto scrive ladello Sport, CR7 potrebbe essere spostato a sinistra e dunque non farebbe più la. Una posizione chepreferisce, scrive la rosea che aggiunge che, naturalmente, proverà il campione portoghese anche come centravanti e poi valuterà la compatibilità con i tanti attaccanti che ha a disposizione. Un primo esperimento per l’allenamento di esordio del tecnico, nel pomeriggio. L'articolonon piùconilNapolista.

