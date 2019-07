Fresh ‘N Rebel Rockbox Bold S ed M | una è best buy | l’altra pure!

chimerarevo

(Di mercoledì 10 luglio 2019) L’estate è iniziata da un po’, e finalmente è arrivato il momento di staccare un po’ dal lavoro, dallo studio e dai problemi in generale, per quanto possibile. Perché non distendere i nervi con un leggi di più...

CeotechI : RT @CeotechI: FRESH’N REBEL ANNUNCIA 2 NUOVI COLORI PER LE CUFFIE CLAM (ANC)! | CeoTech - GaetanoCalabr87 : RT @notebookitalia: Le cuffie Bluetooth over-ear Fresh 'n Rebel Clam, disponibili anche con tecnologia ANC (Noise - Cancelling), sono in ve… -