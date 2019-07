Diplomati Magistrale ancora in GaE a un anno e mezzo dalla sentenza

Scuola - precariato - PAS e Diplomati Magistrale : ecco le parole di Camilla Sgambato : L’onorevole Camilla Sgambato del Partito Democratico ha rilasciato un’intervista al noto portale ‘Orizzonte Scuola‘ in merito alle questioni che riguardano il mondo della Scuola. La deputata è appena diventata responsabile Scuola del partito guidato da Nicola Zingaretti. PAS, Camilla Sgambato: ‘E’ una sanatoria’ In merito alla questione riguardante i PAS, l’esponente PD ritiene che il governo ...

Scuola - Diplomati Magistrale e laureati SFP ultime notizie : possibile nuovo concorso in arrivo : Il governo Conte starebbe lavorando ad un concorso riservato ai laureati SFP (Scienze della formazione primaria) e ai diplomati magistrali che non hanno potuto partecipare al concorso precedente in quanto non erano in possesso dei 2 anni di servizio richiesti. Al nuovo concorso, così come riporta l’edizione odierna del quotidiano economico ‘Italia Oggi’ (2 luglio), potrebbero partecipare quei docenti in possesso di almeno 180 ...

Diplomati Magistrale assunti con riserva non vengano licenziati : L’assessore regionale Veneto alla scuola e all’ università Elena Donazzan si è pronunciata sul caso dei Diplomati magistrale assunti con riserva. Lo ha fatto in un lungo comunicato pubblicato sul portale della Regione Veneto. Dopo essersi soffermata su quanto è stato fatto in ambito sanitario, Elena Donazzan, Assessore all’istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità in quota Forza Italia, ha lamentato la mancata ...

Ancora scontri tra laureati in Scienze della formazione primaria e Diplomati magistrale : Tra i precari storici del mondo scolastico, con riferimento in particolare alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia, troviamo gli insegnanti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s 2001/2002 e gli insegnanti in possesso della laurea in Scienze della formazione primaria. Il Ministro Bussetti, per risolvere il prima possibile il problema della precarietà, sta procedendo, come promesso, nell’indizione dei concorsi ai fini ...