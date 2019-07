Chi l' ha visto | questa sera l' ultima puntata sui casi Vannini e Ragusa

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera i casi di Marco Vannini e di Roberta Ragusa : Nell'ultima puntata della stagione saranno svelati nuovi indizi sulla morte del giovane Vannini e si ricostruirà tutta la vicenda del caso Ragusa, in occasione del giorno della sentenza per Logli.

Maltempo - grandinata senza precedenti a Pescara : città “bombardata” da ChicChi enormi - decine di feriti - auto e finestre distrutte. “Mai visto nulla di simile - il capoluogo è impraticabile” [FOTO e VIDEO] : Ha smesso di piovere in questi minuti a Pescara, ma i carabinieri sono ancora al lavoro nella zona Stadio insieme ai vigili del fuoco per negozi e case allagati tra via Scarfoglio, via Ricciutelli e via Davalos dopo una violenta grandinata con chicchi grandi come arance seguita da un potente nubifragio che ha scaricato 30-40cm di acqua in città, forse anche mezzo metro in alcune strade. Segnalati danni ingenti nel capoluogo di provincia: tetti e ...

Marco Vannini/ Ciontoli - telefonata 118 : audio choc "portami a casa" - Chi l'ha visto - : Omicidio Marco Vannini, il caso a Chi l'ha visto: spunta l'audio choc ripulito della telefonata al 118 in cui il ragazzo supplica Ciontoli 'portami a casa'.

Bitter Sweet - anticipazioni : Ferit prende a pugni Hakan dopo averlo visto picChiare Demet : Il fenomeno Bitter Sweet, la serie tv turca con protagonista Ozge Gurel sta letteralmente impazzendo in Italia. Nelle nuove puntate, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Ferit Aslan si scaglierà come una furia contro Hakan Onder dopo aver scoperto che ha provocato l'incidente ai genitori di Bulut e ha picchiato Demet. Bitter Sweet: Hakan scopre che la moglie ha abortito Dalle anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le puntate in onda ...

MotoGp – Vinales sincero : “potevamo solo Chiudere dietro Marquez. Appena ho visto Crutchlow dietro ho detto : cavolo!” : Maverick Vinales chiude secondo il Gp di Germania e ammette di non aver potuto fare di meglio. Il pilota spagnolo fa sorridere con una particolare esclamazione sul terzo posto di Crutchlow Secondo posto per Maverick Vinales nel Gp di Germania. Il pilosta spagnolo ha chiuso dietro uno strepitoso Marc Marquez, consapevole di non poter fare di meglio. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il pilota Yamaha ha analizzato così la gara: ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera l'inChiesta Angeli e Demoni e le Truffe Romantiche : Nella puntata di stasera, Federica Sciarelli approfondisce il caso degli affidi illeciti di minori nella provincia di Reggio Emilia. Prosegue l'inchiesta sulle Truffe Romantiche.

Chi l’ha visto : servizi e anticipazioni scomparsi di stasera 3 luglio 2019 : Chi l’ha visto: servizi e anticipazioni scomparsi di stasera 3 luglio 2019 Oggi 3 luglio 2019 alle 21.20 su Rai 3 torna il consueto appuntamento con Chi l’hai visto. Il programma televisivo, condotto da Federica Sciarelli, approda ad un nuovo appuntamento con tanti servizi di approfondimento. Anche questa settimana la trasmissione si dedicherà alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi irrisolti. Non ...

L’Iran ha superato il limite di riserve di uranio arricChito previsto dall’accordo sul nucleare del 2015 : L’Iran ha superato il limite di riserve di uranio arricchito previsto dall’accordo internazionale che aveva sottoscritto nel 2015. La notizia è stata data dal ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif e confermata dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica, i cui ispettori hanno

VIDEO Incidente Verstappen-Leclerc - il sorpasso visto dall’on-board delle macChine : Continua a farsi attendere la decisione sul contatto finale tra Max Verstappen e Charles Leclerc nel GP d’Austria 2019 di F1, che ha permesso all’olandese della Red Bull di sopravanzare l’alfiere della Rossa a tre giri dal termine e agguantare un insperato successo. Attendendo la decisione ufficiale della giuria possiamo dare un’occhiata alle immagini on-board dei due piloti, cercando di ricostruire nel migliore dei modi ...

Sea Watch - l’arresto della capitana visto dalla Germania. Il capo di Stato Steinmeier : “Chi salva vite non è criminale” : Il presidente della Repubblica tedesca Frank-Walter Steinmeier contro il governo italiano per l’arresto di Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3 ai domiciliari da sabato dopo l’attracco “forzato” al porto di Lampedusa per far sbarcare i 40 migranti a bordo. Ieri erano arrivate le critiche del ministro degli Esteri tedesco, Heiko Mass, appoggiato dalla Francia e dal Lussemburgo. Oggi a favore di Carola si ...

Il gran dilemma centrista visto da Ciudadanos : quanto costa sChierarsi? : Milano. Ciudadanos, il partito spagnolo guidato da Albert Rivera, sta affrontando in questi giorni la crisi più grave della sua storia recente. Alcuni elementi chiave della dirigenza nazionale si sono dimessi in polemica, altri, pur rimanendo nel partito, rilasciano interviste piene di critiche, men

Chi l’ha Visto - la madre di Marco Vannini : “Ho saputo che Franca Leosini avrà un’intervista a Ciontoli. Sono rimasta molto male” : Mentre proseguono le indagini da parte della Procura di Civitavecchia, il “caso Vannini” continua a catturare l’attenzione dei media e dei programmi di cronaca. Chi l’ha Visto?, Le Iene, Quarto Grado: tutti chiedono giustizia per Marco Vannini, il ventenne che il 17 maggio 2015 venne ucciso da un colpo di pistola nella casa della sua fidanzata, Martina Ciontoli, a Ladispoli. Domenica 30 giugno e martedì 2 luglio, nel corso di due ...

Chi l'ha visto - frecciata di Federica Sciarelli a Storie Maledette : "A noi Antonio Ciontoli non ha mai concesso l'intervista" : A sorpresa, negli scampoli di fine stagione, Rai 3 si riscopre terra di frecciatine. Il canale generalista del servizio pubblico, che dedica gran parte della propria programmazione all'informazione e alla cultura, non è infatti esente dalle stoccate interne fra conduttori, come spesso ne abbiamo sentite su altre frequenze: dopo le discussioni che hanno coinvolto Bianca Berlinguer e Mauro Corona a Cartabianca, è ora Federica Sciarelli a ...

Ascolti Tv Mercoledì 26 giugno - Riviera 11.4% su Canale 5 tra Superquark 13% e Chi l’ha visto? : Ascolti Tv Mercoledì 26 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Riviera 1 1a Tv free – Canale 5 – 1.88 milioni e 1.4%Superquark – Rai 1 – 2.25 milioni e 13%Chi l’ha visto – Rai 3 – 1.6 milioni e 9.8%Un’estate in Provenza – Rai 2 – 1.48 milioni e 8%Amici come noi – Italia 1 – 1.15 milioni e 6.2%I Legnanesi – Rete 4 – mila e 5.9%A spasso con ...