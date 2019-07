Bimba caduta da una nave da crociera mentre era in braccio al nonno | “Lui pensava ci

Era caduta nel fiume! Bimba di 7 anni muore annegata nel Reno : Sembra che la piccola stesse partecipando a un campo estivo in un parco fluviale del Bolognese. Inutili i soccorsi. Era caduta nel fiume Reno, in località Molino del Pallone, frazione del Comune di Alto Reno Terme, in provincia di Bologna. Ma forse, per lei la corrente era troppo forte e l'acqua troppo profonda e la Bimba è morta.\\ Questa mattina, poco prima delle tredici, una bambina di quasi sette anni è morta. Non si conoscono ...