Balotelli e la scommessa dello scooter | arriva la multa per l’amico | quanto dovrà pagare

CorSera : la scommessa di Balotelli è solo un gioco imbecille a beneficio dei social : Neanche stavolta, scrive Fulvio Bufi sul Corriere della Sera, Mario Balotelli riuscirà a fare in modo che i magistrati napoletani, “abitualmente alle prese con cose più serie”, si occupino di lui. Mario ci prova da tempo. Un tempo ci fu il tour a Scampia. Oggi la questione della scommessa da 2mila euro per il tuffo con scooter a Mergellina. È arrivata la denuncia per istigazione a delinquere e gioco d’azzardo ma è difficile, se non impossibile, ...

Scooter in mare per scommessa - denunciato Balotelli : La "scommessa" del tuffo col motorino potrebbe costare cara a Mario Balotelli. Il calciatore e' stato infatti denunciato all'autorità giudiziaria

Una scommessa finita male - la goliardata dello scooter costa cara a Balotelli : SuperMario denunciato! : SuperMario è stato denunciato dalla Polizia Municipale di Napoli dopo la goliardata dello scooter, una scommessa che ha fatto il giro del web Mario Balotelli potrebbe pagare a caro prezzo la goliardata messa in scena insieme a Catello Buonocore, che ha ricevuto 2000 euro da SuperMario per lanciarsi in mare con uno scooter. La Polizia Municipale di Napoli ha infatti denunciato l’ex Milan e Inter per istigazione a delinquere ed ...

Scommessa a Napoli - Balotelli denunciato : 16.45 Il calciatore Mario Balotelli è stato denunciato all'autorità giudiziaria dalla polizia municipale di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d'azzardo. La denuncia nell'ambito delle indagini sulla "Scommessa" che sabato scorso lo ha visto protagonista insieme con l'amico Catello Buonocore, lanciatosi nel mare di Napoli in sella a uno scooter in cambio di duemila euro. Insieme con Balotelli denunciate altre tre persone, ...

Mario Balotelli denunciato insieme ad altre tre persone per la "scommessa" dello scooter : Mario Balotelli è stato denunciato all’autorità giudiziaria dalla Polizia Municipale di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo nell’ambito delle indagini sulla “scommessa” che sabato scorso lo ha visto protagonista insieme con l’amico Catello Buonocore, lanciatosi nel mare di Napoli in sella a uno scooter, secondo quanto si evince da un video, in cambio di duemila ...

Napoli - Balotelli denunciato per istigazione a delinquere e gioco d’azzardo dopo la scommessa dello scooter in mare : Aveva sfidato l’amico Catello Buonocore a lanciarsi nel mare di Napoli in sella a uno scooter in cambio di duemila euro: ora il calciatore Mario Balotelli è stato denunciato per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo per la scommessa. Buonocore aveva subito accettato la sfida e si era buttato in mare sulla sua Vespa: “Tanto valeva soltanto 600 euro”, aveva poi detto. Napoli, la scommessa ...

Napoli - un fan si tuffa in mare con il motorino e 'vince' la scommessa con Balotelli : Il video postato da Mario Balotelli in persona non lascia adito ad alcun dubbio: non è una fake news, è tutto vero ed è successo proprio sotto gli occhi del calciatore che ha documentato l’evento ridendosela di gusto. Un corpulento signore - di lui si sa solo il nome, Catello - ha accettato la scommessa di Supermario: buttarsi nelle acque del porticciolo di Mergellina per 2000 euro in sella al proprio motorino. Le vacanze napoletane di Mario ...

RepNa : Sulla scommessa di Balotelli indaga la Municipale : Si chiama Catello Buonocore il tuffatore che ha accettato, in mutande, di gettarsi in mare a bordo di uno scooter per vincere la sfida lanciatagli da Mario Balotelli e guadagnare 2mila euro. Lo racconta Repubblica Napoli. Che scrive che sull’episodio sarebbe in corso un’indagine della Polizia Municipale. Potrebbe scattare una denuncia. Il quotidiano va oltre. Racconta che al Bar Napoli, la sera, qualcuno avrebbe raccontato che ...

Napoli - la scommessa di Balotelli : “2mila euro se ti butti in mare con il motorino”. E lo scooter finisce in acqua : “Duemila euro se ti butti in mare con il motorino”. È la scommessa proposta da Mario Balotelli al gestore di un bar di Mergellina, a Napoli. L’uomo, a quel punto, non ci ha pensato due volte, si è fatto dare i soldi dall’attaccante, li ha contati e, di fronte a diversi curiosi, si è tuffato in mare a bordo del proprio motorino. “Tanto valeva soltanto 600 euro”, le sue parole al termine della singolare sfida. ...

Balotelli - scommessa con barista a Napoli/ Video "Se ti butti in mare col motorino.." : Balotelli, follia a Napoli: scommessa con barista, Video. "Ti do 2mila euro se ti butti in mare col motorino", e lui non se lo fa dire due volte...

Balotelli non smette mai di sorprendere : SuperMario perde una scommessa clamorosa e risponde alle critiche sui social [VIDEO] : Un uomo si tuffa in mare con motorino: Balotelli perde scommessa da 2000 euro Incredibile ma vero: un uomo ha perso una sfida con Mario Balotelli e si è tuffato a mare a bordo di un motorino. Scene sorprendenti dai social dell’ex Inter e Milan: il calciatore italiano ha infatti postato sui social un video nel quale un uomo si è tuffato a mare col motorino. Un colpacci per Mario Balotelli, che perde così una scommessa da 2000 ...

Balotelli fa una scommessa con un tifoso : tuffo in mare con lo scooter [VIDEO] : Si tuffa in mare con lo scooter e vince una scommessa fatta in precedenza con Mario Balotelli. E’ quanto accaduto a Napoli, con l’ex attaccante di Inter e Milan che avrebbe fatto una scommessa particolare con un signore: sul piatto 2000 euro a condizione che si buttasse in acqua con uno scooter. Detto, fatto. In un video che gira in rete, il signore in questione è salito sul mezzo e si è”tuffato” in acqua. Sempre in ...

Fa una scommessa con Balotelli : duemila euro per buttarsi in mare con lo scooter - detto fatto : Si tuffa in mare con lo scooter e vince una scommessa fatta niente meno che con Mario Balotelli, ex attaccante di Inter e Milan. E’ accaduto oggi a Napoli, dove il calciatore ha messo sul piatto 2.000 euro a condizione che l’uomo appena conosciuto si buttasse in acqua con uno scooter. detto, fatto. In un video pubblicato da Balotelli nel proprio account Instagram, il signore in questione è salito sul mezzo e si è ...