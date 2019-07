Allergie multiple ai farmaci | valutata la frequenza

fondazioneserono

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Una ricerca eseguita su un vasto archivio di dati ha valutato ladei soggetti che hannoa più. I risultati hanno suggerito che questa condizione, rara, ha caratteristiche specifiche rispetto all’allergia a un solo farmaco. Quella aiè una forma di allergia molto frequente, soprattutto negli adulti e negli anziani, e può essere causa anche di anafilassi fatali. Per questo, da tempo vengono messe in atto procedure per verificare, prima della somministrazione, la sensibilità nei riguardi di certi prodotti e si traccia questa caratteristica, quando confermata, in maniera da minimizzare il rischio di somministrare prodotti che inducano reazioni. Si definisce allergia multipla aiuna condizione nella quale un singolo soggetto ha una sensibilità allergica confermata a dueche non hanno fra di loro nessuna relazione di tipo chimico o ...

