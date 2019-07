Windows 10 Mobile | disponibile la build 15254 575

Windows 10 Mobile : disponibile la build 15254.572 : Microsoft ha da pochissimo rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per Windows 10 Mobile: si tratta della build 15254.572. Changelog Addresses a security vulnerability by intentionally preventing connections between Windows and Bluetooth devices that are not secure and use well-known keys to encrypt connections, including security fobs. If BTHUSB Event 22 in the Event Viewer states, “Your Bluetooth device attempted to establish a debug ...

MobileShell : interfaccia Mobile per Windows 10 : MobileShell, l’eseguibile che consente di utilizzare un’interfaccia Mobile su Windows 10, è sbarcato ieri nel Microsoft Store. Ne avevamo parlato durante le scorse settimane, è un’interfaccia disegnata da ADeltaX che si adatta maggiormente allo schermo del Lumia 950 XL e di tutti tutti i device Windows 10 di piccole dimensioni. As someone may have spotted, yes, MobileShell is on Microsoft Store! (as unlisted, bc it's ...

Windows 10 on ARM : in arrivo un’interfaccia Mobile : Il progetto di Windows 10 on ARM su Lumia 950XL continua la sua crescita e questa volta si parla di introdurre un’interfaccia grafica idonea al dispositivo. Windows 10 on ARM UI Nel precedente articolo abbiamo parlato della possibilità di ricevere messaggi di testo, insieme all’idea di Gustave Monce di creare un’interfaccia per la gestione delle chiamate. Nonostante il progetto abbia riscosso molti successi durante il bypass dei vari problemi di ...