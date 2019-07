Un avviso per Huawei Mate 20 Lite | sta arrivando la B173 anche in Italia

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile per il Centro/Nord : rischio forti temporali in 7 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Le infiltrazioni di aria più fresca in quota continuano ad interessare le regioni settentrionali italiane favorendo una spiccata instabilità con fenomeni temporaleschi intermittenti, in estensione anche a parte delle regioni centrali, in particolare a Toscana e Marche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Eutanasia - donna morta in Svizzera : avviso di garanzia per "Exit Italia" : Gabriele Laganà L’avviso di garanzia è stato notificato a Emilio Coveri, presidente e fondatore dell’associazione Exit Italia che promuove il diritto all’Eutanasia. La signora deceduta non aveva informato i familiari della sua scelta Un avviso di garanzia con l'imputazione di "omicidio del consenziente relativamente all'articolo 580 del Codice Penale" è stato consegnato ad Emilio Coveri, presidente e fondatore di Exit Italia, ...

avviso di garanzia per Exit Italia! Eutanasia - morte assistita per donna in Svizzera : Dopo la morte di una donna siciliana di 47 anni in una clinica Svizzera che pratica il suicidio assistito, il presidente di Exit Italia (associazione che promuove la libera scelta sull'Eutanasia), Emilio Coveri, ha ricevuto un Avviso di garanzia. Sul caso indaga la procura di Catania, provincia in cui viveva la donna. A farlo sapere è lo stesso Coveri: “Mi hanno invitato a comparire in qualità di presidente della Exit Italia”, a cui la ...

Allerta Meteo - nuovo avviso di Estofex per il Nord Italia : rischio di nubifragi - grandine di grandi dimensioni e forte vento : Allerta Meteo – Continua il maltempo al Nord Italia in questa prima parte di settimana caratterizzata da violenti temporali e grandinate sulle regioni settentrionali. Anche per la giornata odierna, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato nuovi avvisi. Livello di Allerta 1 per l’arco alpino e il Massiccio Centrale principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello di Allerta 2 per la ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il maltempo al Nord : “forti temporali - criticità gialla in 5 Regioni” : Allerta Meteo – Un flusso di correnti fresche di origine atlantica continua ad erodere il bordo settentrionale dell’anticiclone di origine Nord-africana che da giorni interessa l’Italia, determinando una spiccata instabilità sui settori settentrionali, con attività temporalesca localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Accertamenti fiscali : nullo l'invio dell'avviso esecutivo per raccomandata : Una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte potrebbe avere degli effetti, a dir poco, dirompenti in tema di Accertamenti fiscali. Infatti, con la sentenza 757/3/2019 pubblicata lo scorso 11 giugno è stato cristallizzato nel nostro ordinamento tributario un importante principio di giustizia fiscale. I giudici di merito hanno stabilito che l'accertamento esecutivo spedito al contribuente per lettera raccomandata con ...

Meteo - troppo caldo in Liguria : avviso per disagio fisiologico : Il Centro Meteo Arpal della Liguria ha emesso un avviso Meteo per disagio fisiologico da caldo, il livello massimo per questo fenomeno, lungo le localita’ costiere, determinato dalle condizioni di umidita’ e temperatura che continuano a interessare il lato marittimo della regione. Fino al pomeriggio una residua instabilita’ puo’ favorire lo sviluppo di isolati rovesci o temporali d’intensita’ anche moderata ...

Pressione alta - cessata la vendita di un noto farmaco per l’ipertensione : l’avviso di AIFA e Ministero della Salute : L’Agenzia Italiana del farmaco, come si legge in una nota del Ministero della Salute, fornisce le seguenti informazioni circa la disponibilità del medicinale Catapresan®, indicato nel trattamento di tutte le forme di ipertensione arteriosa. Il titolare AIC Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. ha comunicato ad AIFA, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2006, in data 12 aprile 2019 la propria decisione di cessare ...

Maltempo : avviso di moderata criticità per rischio temporali (2) : (AdnKronos) - Tra la serata di oggi e la mattina di domani, precipitazioni tendenti a diffuse su Alpi, Prealpi e alta pianura occidentale, con asse di propagazione sudovest-nordest, in intensificazione e particolarmente insistenti su Nordovest. Da metà mattina i fenomeni si sposteranno verso i setto

Maltempo : avviso di moderata criticità per rischio temporali : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, ha emesso un avviso di moderata criticità per rischio temporali forti sulla Valchiavenna, su Laghi e Prealpi v

Allarme cioccolato - l’avviso per i consumatori : frammenti di metallo nelle barrette : Il sistema di allerta rapido per gli alimenti e i mangimi europeo (RASFF) ha lanciato un avviso di sicurezza a causa della presenza di frammenti di metallo nelle barrette di cioccolata, proveniente dai Paesi Bassi e venduta in Italia. Nell’avviso datato 20 giugno si fa riferimento solo a “pezzi di metallo nelle tavolette di cioccolato dai Paesi Bassi e distribuite in Italia”, ma non vengono ancora comunicati né il produttore né il distributore ...

Allerta Meteo Estofex - nuovo avviso per il Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni e nubifragi : Allerta Meteo – Dopo il forte maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la Francia con grandine e piogge torrenziali e la Croazia con nubifragi e fulmini, Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi. Un ampio livello di Allerta 1 per il Nord Italia, i Balcani, l’Austria meridionale e la Svizzera meridionale principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi. Livello 1 per parti di Paesi Bassi, Germania, Danimarca e ...

Nuova indagine su Chiara Appendino : avviso di garanzia per il sindaco M5s : Il sindaco di Torino dovrà rispondere agli inquirenti di una consulenza affidata al suo ex portavoce, Luca Pasquaretta...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : ancora maltempo nel Nord Ovest - piogge e temporali per i prossimi giorni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Correnti umide e instabili continueranno ad interessare le nostre regioni Nord-occidentali con rovesci e temporali sparsi che risulteranno più attivi durante il corso della prossima notte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...