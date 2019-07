Tour, la quarta tappa a Elia Viviani

Ladel(Reims-Nancy, 213,5 km) va aallo sprint su Kristoff e Caleb Ewan. La frazione presenta soltanto due Gpm, ma dicategoria. Subito un terzetto in fuga:Backaert,Offredo e Schaer con il gruppo che controlla. Al Gpm di Cote de Rosières passa Schaer, al traguardo volante Backaert, poi in vista del secondo Gpm gruppo compatto e Keldermann primo a scollinare. Come previsto lotta serrata delle squadre per lanciare i velocisti ed, guidato da Richeze, non sbaglia.(Di martedì 9 luglio 2019)