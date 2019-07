Stefano | uscito di casa e scomparso nel nulla

ilgiornale

(Di martedì 9 luglio 2019) Francesca Bernasconi Il ragazzo, 22 anni, èda Baranzate di Bollate giovedì sera, a bordo della sua Smart bianca con tettuccio nero. Il padre: "È inspiegabile" Non si hanno più notizie di lui dallo scorso giovedì 4 luglio. L'ultima persona a vedereMarinoni è stata la madre, verso le 19.15 di quella sera: "Mamma vado una corsa a Novate e torno", le avrebbe detto il figlio, secondo quanto racconta il Corriere della Sera. Ma, anon è più tornato e ora risultaMarinoni ha 22 anni, classe 1997, e vice a Baranzate di Bollate, nel Milanese. Giovedì sera ha detto alla madre di dover andare nel comune vicino, Novate Milanese, distante pochi minuti di strada, e che sarebbe tornato in tempo per la cena con tutta la famiglia. Si è allontanato a bordo della sua auto, comprata da poco: una Smart bianca col tettuccio nera. A, però, ha ...

