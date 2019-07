agi

(Di martedì 9 luglio 2019) "Abbiamo fatto l'incontro della cabina di regia, che ha un senso politico e un senso tecnico. Il clima è molto disteso, abbiamo individuato belle soluzioni. Sicuramente adesso proseguirà la raccolta deie si accelera secondo le possibilità; sicuramente ci prenderemo qualche giorno, c'è la disponibilità della Regione ad aumentare i giorni per procedere alla raccolta straordinaria, c'è tutta la capienza degli impianti, una cosa importantissima, per cui ia terra non rimarranno”. Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, al termine della cabina di regia suidiche si è svoltasede del ministero insieme alla sindaca diVirginiae il presidente della Regione Nicola Zingaretti. Al vertice non era presente Luigi Di Maio, precisa Costa, col quale però si è incontrato in un pre vertice con. “La cosa più importante, è che - ha aggiunto - ...

GABRIEL11116502 : RT @Agenzia_Italia: Si sblocca il piano rifiuti per Roma. Raggi: 'I cittadini si impegnino nella differenziata' - Agenzia_Italia : Si sblocca il piano rifiuti per Roma. Raggi: 'I cittadini si impegnino nella differenziata' - MercPat : RT @AndFranchini: Vertice al Ministero dell'Ambiente, si sblocca il piano per i rifiuti di Roma. Anche Di Maio presente -