Schianto mortale | muore a 21 anni | l’auto si è disintegrata

(Di martedì 9 luglio 2019) Un morto e quattro feriti: è questo il bilancio dellotra un Tir e tre auto avvenuto ieri mattina 8 lugliio attorno alle 7.30 nel Bresciano lungo la Sp9 a Verolanuova. Nell’incidente ha perso la vita un ragazzo di 21, morto sul colpo. Dai primi accertamenti pare che la vittima viaggiasse in direzione Brescia e abbia improvvisamente sbandato. L’auto ha quindi invaso la corsia di opposta schiantandosi con l’autoarticolato frontalmente. Sul posto i Vigili del fuoco volontari e i carabinieri di Verolanuova. Nei giorni scorsi un altro terribileaveva causato la morte di un ragazzo di 20sulla statale SS318 nei pressi di Gubbio. Due altri occupanti dello stesso veicolo, entrambi di 24, sono stati trasportati in gravi condizioni dal 118 nel vicino ospedale di Branca. I feriti, come riferisce una nota dell’ufficio stampa dell’ospedale di ...

