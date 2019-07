Mercedes-AMG GT R - Primi test per una versione estrema

quattroruote

(Di martedì 9 luglio 2019) In principio fu la GT R del 2017, seguita dalla GT R restyling e dallaGT R Pro del 2018. Eppure, in casa-AMG sanno che c'è ancora qualcosa da spremere dalla due posti con motore V8 e al Nürburgring sono in corso i collaudi di un esemplare ulteriormente evoluto.Priorità alla downforce. Sotto alle pellicole spicca il classico verde acido che ha sempre contraddistinto la R, ma le appendici aerodinamiche molto estremizzate dimostrano che è in preparazione una variante da record sul giro. Mentre il collaudatore non si risparmia, con tanto di ruota anteriore alzata e sovrasterzi in alcuni scatti, possiamo osservare infatti un doppio profilo nel paraurti anteriore, un elemento che convoglia l'aria sul parafango e un alettone in coda molto più grande dell'originale. Tutti questi elementi dovrebbero portare a un deciso aumento della downforce, elemento chiave per ...