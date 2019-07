Lazio | sei milioni a chi rileva aziende in crisi

romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2019) Roma – La Giunta regionale delha approvato oggi le linee di indirizzo per l’accesso al fondo rotativo per il recupero diinda parte dei dipendenti e per l’individuazione del soggetto gestore che si occupera’ dell’attuazione degli interventi del ‘Workers buyout’ (Wbo) per i 6di euro nel triennio 2019-2021 autorizzati con la Legge di Stabilita’ 2019. Potranno beneficiare del fondo imprese cooperative che prevedano soci lavoratori costituite da non oltre dodici mesi e la cui compagine societaria preveda per almeno i due terzi dei soci e delle quote di partecipazione dipendenti o ex dipendenti dell’aziendata. Potranno presentare domanda per l’accesso anche dipendenti o ex dipendenti che si impegnino a costituirsi entro 30 giorni dalla delibera di concessione del prestito. “Con i 6...

