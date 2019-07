CorSera | la scommessa di Balotelli è solo un gioco imbecille a beneficio dei social

ilnapolista

(Di martedì 9 luglio 2019) Neanche stavolta, scrive Fulvio Bufi sul Corriere della Sera, Marioriuscirà a fare in modo che i magistrati napoletani, “abitualmente alle prese con cose più serie”, si occupino di lui. Mario ci prova da tempo. Un tempo ci fu il tour a Scampia. Oggi la questione dellada 2mila euro per il tuffo con scooter a Mergellina. È arrivata la denuncia per istigazione a delinquere ed’azzardo ma è difficile, se non impossibile, scrive Bufi, che il fascicolo arrivi fino a un rinvio a giudizio. Perché si possa configurare il reato did’azzardo perseguibile a livello penale e non semplicemente con una sanzione amministrativa, occorre che ci sia la continuità, che in questo caso non esiste visto che l’episodio è stato uno soltanto. E nemmeno sussiste l’ipotesi dell’istigazione a delinquere per reato ambientale.e il tuffatore Catello Buonocore sono amici, ...

