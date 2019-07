Wimbledon 2019 | Matteo Berrettini non supera l’esame Roger Federer Lo svizzero vola ai

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - Federer vittorioso su Berrettini. Nadal - Djokovic e Halep ai quarti! Fuori Barty e Pliskova. Raonic al quinto set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...

LIVE Berrettini-Federer 1-6 2-6 2-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : vittoria netta dello svizzero - il romano bloccato mentalmente : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la DIRETTA LIVE di questo match, ma la giornata di Wimbledon non è ancora terminata. Buona serata a tutti i lettori di OA Sport. Match Federer, 6-1 6-2 6-2 in un’ora e quindici minuti contro un Berrettini ombra di quello visto nel corso del torneo. Diciassettesima presenza nei quarti di finale di Federer a Wimbledon, per lui ci sarà uno tra Nishikori e Kukushkin 40-0 Tre ...

LIVE Berrettini-Federer 1-6 2-6 2-5 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : vantaggio netto per lo svizzero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Tre match point Federer 30-0 Chiude il punto a rete con la volée di rovescio Federer 15-0 Servizio e dritto di Federer 2-5 Tiene a zero Berrettini, Federer servirà per il match al cambio di campo 40-0 Prima al corpo di Berrettini 30-0 Buona prima di Berrettini 15-0 Servizio e dritto di Berrettini 1-5 Prima vincente di Federer, che interpreta perfettamente il concetto di game rapido. ...

LIVE Berrettini-Federer 1-6 2-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : due set di vantaggio per lo svizzero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-6 Set Federer, che chiude con un dritto incrociato carico. Berrettini torna negli spogliatoi per riordinare le idee. 40-15 Prima centrale profonda di Federer, due set point 30-15 Perde la misura del dritto Berrettini 15-15 Primo doppio fallo di Federer 15-0 Comincia bene Federer 2-5 Ancora break Federer, palla corta di dritto di Berrettini che finisce in rete 15-40 Sbaglia di dritto ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - Federer avanti di due set su Berrettini. Nadal - Djokovic e Halep ai quarti! Fuori Barty e Pliskova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...

LIVE Berrettini-Federer 1-6 2-3 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : set e break di vantaggio per lo svizzero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Ace numero tre di Federer 15-15 Federer spinge sul rovescio di Berrettini e chiude a rete 0-15 Gran recupero di rovescio sulla riga di Berrettini! 2-3 Torna a trovare un buon turno di battuta Berrettini 40-15 Risposta di dritto di Federer sulla quale Berrettini non fa in tempo a girarsi per giocare con il dritto 40-0 Buona prima di Berrettini ancora 30-0 Ancora serve bene Berrettini 15-0 ...

LIVE Berrettini-Federer 1-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : primo set a favore dello svizzero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Orrendo smash di Berrettini, che manca completamente il campo dopo esserselo aperto con il dritto sulla riga 15-15 Sulla seconda Federer gioca sul rovescio di Berrettini e si procura il punto 15-0 Non passa la risposta di rovescio di Federer 1-1 Federer spinge con il dritto contro il rovescio di Berrettini e ottiene punto e game 40-30 Ancora ace di Federer al centro 30-30 Brutto rovescio ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - Federer avanti su Berrettini. Nadal - Djokovic e Halep ai quarti! Fuori Barty e Pliskova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - Nadal - Djokovic e Halep ai quarti! Fuori Barty e Pliskova - Berrettini e Federer in campo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...

Wimbledon 2019 - i risultati degli ottavi femminili (8 luglio). Eliminate Ashleigh Barty - Karolina Pliskova e Petra Kvitova! : Cadono teste importanti nel tabellone femminile a Wimbledon: il terzo Slam stagionale vede infatti la sconfitta negli ottavi di finale di diverse giocatrici accreditate per il successo finale. La prima in ordine temporale è l’australiana Ashleigh Barty, numero uno del mondo, che si fa rimontare e battere dalla statunitense Alison Riske, la quale finisce per imporsi per 3-6 6-2 6-3 ed ai quarti darà vita al derby con la connazionale Serena ...

Wimbledon 2019 : Novak Djokovic vola senza problemi ai quarti - sconfitto in tre set Ugo Humbert : Basta un facile successo a Novak Djokovic per qualificarsi per i quarti di finale del torneo di Wimbledon. Il serbo supera con il punteggio di 6-3 6-2 6-3 il francese Ugo Humbert, alla sua prima presenza ai Championships, senza mai lasciargli alcuna speranza sull’esito del match. Il numero 1 del mondo entra per l’undicesima volta ai quarti sui sacri prati, e attende ora il belga David Goffin, che ha sconfitto in quattro set lo ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - Nadal - Djokovic e Halep volano ai quarti! Fuori Barty e Karolina Pliskova - Berrettini e Federer in campo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...

LIVE Berrettini-Federer - Wimbledon 2019 in DIRETTA : tra pochissimo si comincia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.39 Ha vinto Johanna Konta, 4-6 6-2 6-4 in 2 ore e 25 minuti! 18.35 Kvitova tiene il servizio a zero, 5-4 Konta che va a servire un’altra volta per il match. 18.32 Kvitova recupera uno dei due break di svantaggio, 5-3 Konta! 18.31 Altro match point mancato da Konta. 18.30 Konta manca un match point, la tensione è a mille! 18.20 5-2 Konta che va a servire per il match. 18.17 5-1 Konta ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - Nadal e Halep volano ai quarti! Fuori Barty e Karolina Pliskova - Djokovic in campo - tra pochissimo Berrettini-Federer! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...